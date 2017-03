Bản đồ cổ của TQ giới hạn lãnh thổ tại đảo Hải Nam

Phó Chánh án Tòa án tối cao Antonio Carpio đã trưng ra các bản đồ cổ Trung Quốc (TQ) từ năm 1136 đến 1933 cho thấy vùng cực nam lãnh thổ TQ chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam. Ông cho biết các bản đồ này đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền lịch sử theo thuyết đường chín đoạn bấy lâu nay ở biển Đông.

Đầu tiên là bản đồ khắc trên đá năm 1136 dưới triều đại Nam Tống (1127-1279) được Pháp in năm 1903. Kế đến là bản đồ Đại Minh Hỗn Nhất Đồ in màu trên lụa xuất bản năm 1389 thời nhà Minh (1368-1644), bản đồ đế quốc Minh xuất bản từ năm 1547 đến năm 1559 thể hiện 13 tỉnh TQ. Ngoài ra còn có bản đồ Thiên Địa Đồ xuất bản năm 1601 vào thời nhà Minh và bản đồ các nước bằng tiếng Hoa do hoàng đế Vạn Lịch thuê tu sĩ dòng Tên người Ý Matteo Ricci vẽ năm 1602.

Trong các tấm bản đồ ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 của TQ có bản đồ đầy đủ vương triều Đại Minh xuất bản năm 1811, bản đồ địa lý đầy đủ vương triều Đại Minh xuất bản khoảng năm 1814-1816, bản đồ tỉnh Quảng Đông xuất bản năm 1864, bản đồ 23 tỉnh vương triều Đại Minh xuất bản sau năm 1885, bản đồ đường bộ và đường thủy tỉnh Quảng Đông xuất bản năm 1887, bản đồ các tỉnh nhà Thanh xuất bản năm 1896, bản đồ Trung Hoa Quốc xuất bản năm 1929 và bản đồ các tỉnh Trung Quốc xuất bản năm 1933 (ảnh).

THẠCH ANH