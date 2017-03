Bản đồ thống trị thế giới vào năm 2020 của IS

Thông qua bản đồ, IS cũng đã thể hiện mục tiêu thống trị thế giới vào năm 2020.



Mục tiêu của nhóm khủng bố này là trong vòng năm năm tới sẽ kiểm soát Trung Đông, Bắc Phi và nhiều khu vực ở châu Âu.

Phóng viên Andrew Hosken của BBC đã tiết lộ bản đồ các khu vực mà IS dự định kiểm soát trong quyển sách mang tên “Empire of Fear: Inside the Islamic” (Đế chế sợ hãi: Bên trong Nhà nước Hồi giáo).

Kế hoạch này gồm 7 bước và kéo dài 20 năm, bao gồm việc kích động Mỹ chiến tranh với thế giới Hồi giáo từ năm 2000 đến năm 2003, một cuộc nổi dậy chống nhà cầm quyền Arab từ năm 2010 đến 2013.



Bản đồ thống trị thế giới của IS vào năm 2020. (Ảnh: Mirror)

IS hiện đã có 50.000 thành viên, tiền mặt và tài sản trị giá gần 3 tỷ USD nhờ vào việc kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt ở Iraq và Syria.

Tổ chức này đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng với nhiều vụ giết người man rợ, bao gồm vụ sát hại 38 khách du lịch ở Tunisia hồi tháng 6, ném những người đồng tính từ tòa nhà cao tầng xuống, hay vụ việc John thánh chiến (tên thật là Mohammed Emwazi) giết hại các con tin người Anh và Mỹ.

Ông Hosken viết: “Họ muốn biến tất cả những gì họ nhìn thấy trở thành thế giới Hồi giáo,” “Họ muốn cai trị toàn thế giới.”

Ông Hosken nói trên tờ Daily Record: “Hiện có 60 quốc gia chống lại IS, trong đó có Mỹ và Nga, nên nhiều người sẽ nghĩ rằng việc IS thống thế giới sẽ khó thành sự thật. Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra”.

Hosken cũng viết trong sách rằng, Abu Musab al-Zarqawi, người sáng lập tổ chức khủng bố này, từ năm 1996 đã mô tả một chương trình 7 bước đưa Hồi giáo thống trị thế giới vào năm 2020.

Theo ông Hosken, có một nguy cơ là tổ chức này sẽ kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới tham gia cùng họ. Nhà nước Hồi giáo muốn để mọi người tưởng rằng họ bị phương Tây tấn công.

“Tổ chức này muốn mọi người nghĩ rằng Hồi giáo bị tấn công, vì vậy sẽ gia nhập Nhà nước Hồi giáo”. Theo ông Hosken, thế giới đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.