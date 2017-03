Bangladesh bác bỏ IS gây thảm sát

Phát biểu với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức), ông Hans Georg Maassen phụ trách cơ quan tình báo Đức cho biết cơ quan tình báo có thông tin 17 tên IS giả dạng người di cư xâm nhập châu Âu. Ông khẳng định có thể xảy ra tấn công khủng bố tại Đức như ở Istanbul vừa rồi. Ông nhận định IS thất trận ở Trung Đông nhưng bọn xâm nhập không thay đổi kế hoạch. Trong khi đó, báo The Independant đưa tin Mỹ và Anh đánh giá thông tin các sân bay ở London, New York và Los Angeles bị đe dọa tấn công là thông tin rất ít tin cậy. Một tài khoản trên Twitter cảnh báo các máy bay cất cánh từ London đi Mỹ vào ngày quốc khánh 4-7 nên coi chừng. Anh bảo đảm đã thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết. Mỹ khẳng định không có mối đe dọa nào nghiêm túc. ____________________________________ 18 người nước ngoài trong 20 con tin bị sát hại gồm chín người Ý, bảy người Nhật, một người Mỹ và một nữ sinh viên Ấn Độ 19 tuổi. Trong 13 con tin được giải cứu có ba người nước ngoài.