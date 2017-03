Bangladesh bắt giữ chủ tòa nhà bị sập

Chủ tòa nhà tên Mohammed Sohel Rana bị bắt trong lúc định trốn sang Ấn Độ. Đêm 27-4, mẹ ông đã lên cơn đau tim qua đời.

Hôm 27-4, ba chủ công ty may mặc đặt nhà xưởng trong tòa nhà đã bị bắt về tội vô ý làm chết người. Người thứ tư đang bị truy tìm là David Mayor người Tây Ban Nha, tổng giám đốc Công ty Phantom-Tac.

Đến nay, các nhãn hàng Mango (Tây Ban Nha), Primark (Anh), Bon Marché (Anh), Corte Ingles (Tây Ban Nha) và Joe Fresh (Canada) đã xác nhận có đặt hàng cho các công ty may mặc trong tòa nhà sập ở Bangladesh may gia công. Theo Reuters, tại hiện trường có nhiều sản phẩm mang nhãn hàng Benetton (Ý), Cato (Mỹ), Tex (Pháp).

Tính đến ngày 28-4, số người chết tăng lên 376 người, hơn 900 người còn mất tích, hơn 1.200 người bị thương. Khoảng 2.500 người được cứu sống.

