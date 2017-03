Bangladesh: Cháy xí nghiệp may, 112 người chết

Hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 25-11 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến Tổng thống Zillur Rahman và Thủ tướng Sheikh Hasina cùng gia đình các nạn nhân trong vụ cháy xí nghiệp may Tazreen Fashion ở vành đai công nghiệp Ashulia thuộc ngoại ô thủ đô Dhaka (Bangladesh).

Báo The Independent (Bangladesh) cho biết vụ cháy xí nghiệp may xảy ra vào đêm 24-11. 10 đơn vị cứu hỏa đã được điều động nhưng đến sáng 25-11 mới dập tắt lửa hoàn toàn.

Theo hãng tin AP, tính đến chiều 25-11, số thương vong trong vụ cháy gồm 112 người chết và 100 người bị thương. Phần lớn nạn nhân chết do ngạt khói. Chưa thống kê được số người mất tích. Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai bảo vệ vì hàng ngàn người hiếu kỳ và người nhà các nạn nhân tập trung quá đông tại hiện trường.

Sở Cứu hỏa Dhaka cho biết vụ cháy xuất phát từ nhà kho tại tầng trệt của xí nghiệp may cao chín tầng, sau đó lửa bén lên các tầng trên và nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

Đêm 24-11, lực lượng cứu hỏa chật vật chữa cháy trong khi lửa hoành hành bên trong xí nghiệp may Tazreen Fashion. Ảnh: AP

Xí nghiệp may Tazreen Fashion chỉ có ba cầu thang bộ dẫn xuống tầng trệt nên hàng trăm công nhân ở các tầng trên không thể thoát ra ngoài. Nhiều công nhân tìm cách thoát thân bằng cách nhảy từ trên lầu xuống đất. 12 công nhân chết do nhảy lầu.

Nhiều công nhân chạy lên mái nhà đã được cứu sống. Tuy nhiên, nhân viên cứu hỏa không thể tiếp cận để cứu công nhân mắc kẹt bên trong nhà.

Sở Cứu hỏa nhận định nếu có lối thoát hiểm dẫn ra bên ngoài xí nghiệp may, số thương vong ắt hẳn sẽ thấp hơn nhiều. 69 thi thể đã được tìm thấy từ tầng hai. Nhiều thi thể bị cháy biến dạng.

Tập đoàn Tuba là công ty mẹ của xí nghiệp may Tazreen Fashion cho biết xí nghiệp may hoạt động từ năm 2009, sử dụng 1.630 công nhân. Xí nghiệp có 60 thiết bị dò khói, hơn 200 bình cứu hỏa và 18 tủ cứu hỏa.

Giám đốc xí nghiệp Delwar Hossain nói nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định và phủ nhận thông tin nói xí nghiệp không an toàn.

Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Mỗi năm kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may mang lại 20 tỉ USD. Tuy nhiên, trong khoảng 4.000 xí nghiệp may, rất nhiều xí nghiệp không bảo đảm các biện pháp an toàn cháy nổ.

Đây là vụ cháy xí nghiệp tồi tệ nhất từ trước đến nay ở Bangladesh.

13 người chết và 32 người bị thương trong vụ sập cầu vượt đang xây dựng ở TP Chittagong (đông nam Bangladesh) vào đêm 24-11. Theo báo Daily Star (Bangladesh), các nhân chứng cho biết ba dầm bê tông (mỗi dầm dài 30 m) của cầu vượt đã rơi trúng những người bên dưới, trong đó đa số là người bán dạo rau quả. Người dân tức giận đã đốt sáu chiếc xe và đập phá văn phòng của công ty xây dựng cầu vượt tại hiện trường. TP Chittagong đã thành lập ủy ban điều tra tai nạn.

THẠCH ANH