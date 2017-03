Báo cáo điều tra về vụ bạo động Port Said

Báo cáo nhận định cảnh sát không áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt trước và sau trận đấu, người phụ trách an ninh ở sân vận động không có biện pháp ngăn chặn sau trận đấu dù có dấu hiệu bạo động sẽ xảy ra. Trước trận đấu đã xảy ra khẩu chiến trên mạng giữa cổ động viên hai đội. Cổ động viên đội Al-Ahly (đội khách) đã khẳng định chuẩn bị cho trận chiến Port Said.

Báo cáo chỉ ra Bộ Nội vụ không tính đến nguy cơ xảy ra nên không ngăn ngừa. Báo cáo cũng chỉ trích đội Al-Masry (đội chủ nhà) đã cho quá nhiều cổ động viên vào sân (17.000 người), trong đó nhiều người không có vé.

LÊ LINH (Theo Egyptian Gazette, AFP)