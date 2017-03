Báo cáo mật về in tiền polymer

Bê bối trong ngành than ở Ấn Độ Ngày 22-8 ở Ấn Độ, người phát ngôn đảng đối lập Bharatiya Janata tuyên bố sẽ ngăn cản Quốc hội thảo luận đến khi Thủ tướng Manmohan Singh từ chức để nhận trách nhiệm cho vụ bê bối tham nhũng ngành than. Báo New York Daily News (Mỹ) cho biết cùng ngày, Cục Điều tra Trung ương thông báo đang điều tra dấu hiệu tham nhũng trong vụ bán rẻ các mỏ than. Tuần trước, Cơ quan kiểm toán quốc gia công bố báo cáo cho biết từ năm 2004, nhà nước đã mất gần 34 tỉ USD doanh thu vì bán rẻ mỏ than cho tư nhân mà không đấu giá. Báo cáo ghi nhận chính phủ biết rõ các công ty than lời khủng khiếp nhưng vẫn không đưa ra quy trình đấu thầu công khai.