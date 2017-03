Báo châu Âu sống khỏe hơn báo Mỹ

Trong năm 2007-2009, thị phần báo in ở Mỹ giảm 30%. Còn ở châu Âu, Anh giảm 21%, Hy Lạp và Tây Ban Nha lần lượt 20% và 16%. Một số nước giảm ít như Đức 10%, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Phần Lan 7%, Pháp 4%, Áo chỉ 2%. Nguyên nhân do báo châu Âu không sống dựa nhiều vào quảng cáo. Quảng cáo chiếm 87% lợi nhuận báo Mỹ năm 2008 trong khi chỉ 57% ở Đức, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Khi thay đổi hình thức quảng cáo, báo mạng cũng đã nhấn chìm quảng cáo trên báo in. Quảng cáo trên phiên bản báo mạng của báo in cũng chỉ bù đắp một phần. Một khi báo trực tuyến và báo miễn phí xâm lấn, bạn đọc của báo truyền thống bị mất đáng kể. Tổng số bản in giảm đều ở hầu hết 31 nước phát triển mà OECD theo dõi. Dù vậy, thị trường mới nổi đã cứu báo in vì số lượng in tăng bình quân 35% ở Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Nam Phi.

ĐỨC LONG (Theo Washington Post)