Bảo đảm an ninh bằng hòa bình và đối thoại

Tại phiên họp chung thứ tư với chủ đề Hợp tác an ninh quốc tế của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (Hoàng Vĩnh Hoành) hy vọng các nước liên quan giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông bằng con đường hòa bình và căn cứ luật pháp quốc tế. Ông nhận định hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) sẽ trở thành mấu chốt quan trọng trong khuôn khổ an ninh mới của khu vực.

Trong phiên họp chung thứ năm với chủ đề Đối phó với những thách thức mới về an ninh hàng hải, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nhận định tranh chấp ở biển Đông là mối đe dọa an ninh truyền thống ở Đông Nam Á và có thể thấy rõ Công ước LHQ về Luật Biển đã không giải quyết được bất đồng ở biển Đông. Ngoài ra, theo ông, an ninh hàng hải ở Đông Nam Á cũng đối mặt với các đe dọa phi truyền thống như cướp biển, buôn lậu ma túy và vũ khí, buôn người, bắt cóc, vượt biên.

Ông đề nghị nên hợp tác song phương và đa phương, đồng thời ủng hộ các cuộc tập trận hải quân chung của Mỹ và các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nhận định các hành động thách thức không cần thiết trên biển của một số nước làm Philippines lo ngại và Philippines cần phát triển năng lực quân sự để bảo vệ an ninh hàng hải.

Tại phiên họp chung thứ sáu với chủ đề Xây dựng lòng tin chiến lược, tránh những hậu quả xấu nhất, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov cho rằng giải quyết xung đột thông qua đối thoại đã và đang trở thành cách hành xử chuẩn mực trên toàn cầu. Ông khẳng định ngoài các đối tác chiến lược Trung Quốc và Ấn Độ, Nga đang phát triển quan hệ với Nhật, Hàn Quốc và các nước ASEAN như Việt Nam, Indonesia, Singapore.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, các hình thức hợp tác quốc phòng như tập trận chung, minh bạch và trao đổi thông tin quốc phòng cũng là một biện pháp xây dựng lòng tin giữa các nước, hạn chế hiểu lầm và đánh giá sai lẫn nhau.

