Báo động giả có bom ở Oslo

Ngày 27-7, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg cho biết sẽ thẩm định lại bộ máy tổ chức cảnh sát và các phương tiện của cảnh sát Na Uy. Sáng cùng ngày, một phần ga tàu hỏa trung tâm ở thủ đô Oslo (Na Uy) đã được cảnh sát cùng chó nghiệp vụ phong tỏa do báo động có bom. Một va li vô chủ được tìm thấy cạnh đường ray 19. Sau đó không lâu, lệnh báo động đã được hủy bỏ. Đêm hôm trước, cảnh sát đã tìm thấy chất nổ trong trang trại do nghi can Anders Behring Breivik thuê. Cảnh sát đã phá hủy chất nổ tại chỗ và không công bố loại chất nổ cũng như số lượng.

H.DUY (Theo AFP, Reuters)