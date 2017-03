Báo động IS tăng quân ở Libya

Đến nay ước tính quân số IS tại Libya từ 4.000 đến 6.000 quân.

Tại Libya, quân IS chủ yếu bám địa bàn tại Sirte bên bờ Địa Trung Hải vốn là nguyên quán của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi (đã chết hồi tháng 10-2011). Ngoài ra, chúng cũng hiện diện ở miền đông (Derna và Benghazi) và miền Tây (Sabratha).





Reuters ghi nhận các nước phương Tây lo ngại IS lợi dụng tình hình bất ổn ở Libya để bành trướng như ở Iraq và Syria. Trước đây Libya có hai chính phủ và nay chính phủ đoàn kết dân tộc chỉ mới ra đời dưới sự bảo trợ của LHQ. Dù vậy, tướng Rodriguez nhận xét IS phát triển hạn chế do lực lượng dân quân ở Derna, Benghazi và Sabratha đánh chặn đồng thời không có người tại chỗ nắm vững địa bàn như ở Iraq và Syria.