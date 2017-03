Báo động mới về hôn nhân Hàn - Việt

Theo số liệu do nghị sĩ Lee Jung Hyun thuộc Đảng Đại dân tộc (GNP) thu thập được từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, hiện có 63 phụ nữ Việt đang phải sống trong tình cảnh trên. Do vậy, những đứa trẻ hiện không được chăm sóc đầy đủ, thậm chí bị bỏ rơi do thiếu sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Bộ Tư pháp và các cơ quan chính phủ chỉ có thể thuyết phục được 31 người đưa con trở lại Hàn Quốc.



Ông Lee cho biết phần đông phụ nữ Việt và châu Á ly dị chồng Hàn vì khác biệt văn hóa và khó khăn tài chính. “Nếu những người vợ Việt hoặc người bảo hộ không đồng ý đưa trẻ trở lại thì không có cách nào đưa các cháu đến Hàn Quốc - ông Lee nói - Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cần làm việc cùng nhau để tăng phúc lợi xã hội cho trẻ em có cha Hàn - mẹ Việt và ký thỏa thuận để giúp các trẻ em đến Hàn Quốc dễ dàng hơn”.



Tính tới tháng 1-2010, có hơn 35.000 phụ nữ Việt Nam sống ở Hàn Quốc sau khi kết hôn với người Hàn Quốc.





Theo K.L (TTO)