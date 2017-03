Bảo hiểm khốn đốn vì bão Irene

Bão Irene di chuyển sang Canada

Chiều 28-8, bão Irene đã đổ bộ vào các tỉnh ven Đại Tây Dương và tỉnh Québec của Canada. Chính quyền Québec đã yêu cầu người dân ở trong nhà trong 24 tiếng hoặc có thể đến 72 tiếng và khi cần thiết phải sẵn sàng sơ tán. Hàng trăm chuyến bay bị hủy tại các sân bay Toronto, Montréal và Québec. Hầu hết đó là các chuyến bay sang Mỹ.

Tại Mỹ, đêm 29-8, ba sân bay John F. Kennedy, LaGuardia và Newark ở New York và New Jersey mở cửa trở lại. Tàu điện ngầm New York hoạt động trở lại vào sáng 29-8. Xe buýt bắt đầu chạy lại từ hôm 28-8, trừ các tuyến ngoại ô. Báo động lũ lụt vẫn còn hiệu lực ở vùng bờ biển đông bắc gồm các bang New Jersey, Pennsylvania, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire và Maine.

24 người chết trong tám bang của Mỹ trong bão Irene, gồm Bắc Carolina (6), Virginia (4), Pennsylvania (4), New York (4), Florida (2), Connecticut (2), New Jersey (1), Maryland (1). Nguyên nhân chết do cây ngã, tai nạn giao thông do thời tiết xấu, chết đuối.