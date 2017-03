Bão Irene đổ bộ vào New York

Bão gây mưa to. Nước sông Hudson tràn vào vùng hạ Manhattan, đe dọa khu phố Wall. Tại bến cảng New York, triều dâng cao hơn 1 m, dự báo có thể dâng cao đến 2 m. Chính quyền TP New York đã huy động lực lượng chặn nước tràn vào vùng hạ Manhattan để bảo vệ các máy biến thế và hệ thống đường tàu điện ngầm.

Cơ quan Quản lý cảng New York và New Jersey đã đóng cửa đường hầm phía bắc của hầm Holland dưới lòng sông Hudson nối liền khu hạ Manhattan với TP Jersey (bang New Jersey) để ngăn ngập lụt.

Trước đó, TP New York được mệnh danh là “thành phố không ngủ” nhưng trong thời gian chờ đợi bão, đường phố vắng tanh do mạng lưới giao thông công cộng đều đóng cửa. 370.000 người được lệnh sơ tán.

Chính quyền New York đã mở 90 trung tâm trú ẩn với sức chứa 70.000 người. Đến tối 27-8, chỉ có 5.500 người đăng ký trú ẩn.

Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg đã khuyến cáo người dân không nên ra đường để tránh bị cây đè, điện giật và trúng mảnh vỡ văng tứ tung. Chính quyền TP New York đã cảnh báo lốc xoáy có thể xuất hiện ở khu Brooklyn và khu Queens.

Ảnh: GETTY IMAGES

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã triển khai gấp đôi lực lượng vệ binh quốc gia lên 1.900 binh sĩ ở TP New York để hỗ trợ kiểm soát giao thông tại cầu và đường hầm, đắp bao cát ngăn lũ và hỗ trợ người dân sơ tán.

Trước đó, với sức gió mạnh 120 km/giờ, giật đến 144 km/giờ, bão đã hoành hành ở các bang Bắc Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey tại bờ Đông. Đêm 27-8, Tổng thống Obama tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp đối với lãnh thổ Puerto Rico, bang Rhode Island và bang New Hampshire.

Tại bang Bắc Carolina, nơi bão đổ bộ đầu tiên ở Mỹ, nhiều nhà bị tốc mái, cây cối bật gốc, lượng mưa hơn 300 mm, sóng cao đến 2 m.

Lũ lụt gây ngập nhiều nơi ở bang Bắc Carolina và bang Virginia. Lốc xoáy đã xuất hiện ở hai bang này.

Thống đốc bang Pennsylvania Tom Corbett cảnh báo dù bão đi qua nhưng tình hình vẫn còn nguy hiểm vì nước sông tiếp tục dâng cao. Thống đốc bang Bắc Carolina Beverly Perdue cho biết bão gây thiệt hại nghiêm trọng ở ven biển.

Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang đã điều 18 đội phản ứng nhanh trực chiến ở các bang bờ Đông. Hai nhà máy điện hạt nhân Oyster Creek (bang New Jersey) và Calvert Cliffs (bang Maryland) đã ngừng hoạt động. Hai nhà máy điện hạt nhân Brunswick (bang Bắc Carolina) và Millstone (bang Connecticut) đã giảm công suất.

Tám nhà máy lọc dầu ở bờ Đông đã giảm công suất hoặc đóng cửa.

Bão Nanmadol đã làm 10 người chết và sáu người mất tích sau khi gây mưa lớn, lũ lụt và lở đất ở miền Bắc và miền Đông Philippines. 57.000 người sơ tán. Chín cầu và 28 con đường bị hư hại. Chiều 28-8, bão với sức giật lên đến 150 km/giờ đã di chuyển về hướng lãnh thổ Đài Loan với tốc độ 9 km/giờ, tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng vẫn còn trong lãnh thổ Phillipines đến ngày 30-8. Đài Loan đã sơ tán 2.500 người để tránh bão. (Theo DPA) ____________________________________________ “Bão còn ảnh hưởng 72 tiếng nữa và rõ ràng rất nhiều gia đình đang bị ảnh hưởng… Mối lo lắng lớn nhất đối với tôi hiện nay là đối phó với lũ lụt và mất điện.” Tổng thống Obama phát biểu khi bất ngờ ghé thăm Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang ở Washington, D.C. chiều 27-8.

Ông đã lắng nghe Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang Craig Fugate cập nhật tình hình bão.

LÊ LINH (Theo AP, Reuters, CNN, NY Times, Fox News)