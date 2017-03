Báo Mỹ làm trước bìa Clinton chiến thắng gây 'bão' mạng

Trả lời CNN, phía tạp chí Newsweek khẳng định đó chỉ là bức ảnh bìa được làm sẵn trước khi có kết quả bầu cử và ban biên tập cũng đã chuẩn bị cả một trang bìa có hình ảnh ông Trump chiến thắng.



Theo CNN, các trang blog và các diễn đàn trên Facebook của phe Cộng hòa hiện đang lan truyền hình ảnh trang bìa của tạp chí Newsweek số kế tiếp, với nhan đề “Madame President” (Tạm dịch: Nữ Tổng thống).

Bức ảnh này được đăng tải đầu tiên bởi một tài khoản trên Twitter. Phe ủng hộ ông Trump tuyên truyền rằng nữ ứng viên của đảng Dân chủ đang “đánh cắp” cuộc bầu cử và khẳng định truyền thông Mỹ biết trước điều này nhưng đã che giấu.



Tạp chí Newsweek đã làm trước hai ấn phẩm đặc biệt dành cho hai ứng viên nếu như họ dành chiến thắng nhưng quyết định in trước ấn phẩm của Clinton.

Khi được CNN liên hệ về thông tin này, biên tập viên của Newsweek ông Jim Impoco đã lập tức cung cấp trang bìa tạp chí phiên bản ông Trump giành chiến thắng. Ngoài ra, trả lời CNN, cả hai bìa tạp chí này được thiết kế bởi một công ty khác là Topix Media, nằm dưới sự quản lý chung của Newsweek.



Ông Tony Romando của Topix Media cho biết: “Trong vòng sáu tháng qua, đặc san của Newsweek đã thu thập và xây dựng sẵn các ấn phẩm về con đường đến Nhà Trắng của hai ứng cử viên”. Ông Romando cũng chia sẻ lại tấm ảnh bìa phiên bản Trump giành chiến thắng.

Tuy nhiên, trả lời CNN, phía Topix Media cho biết đã quyết định cho in sẵn phiên bản bà Clinton giành chiến thắng. Họ nhận thấy bà Clinton đang có khả năng thắng vô cùng cao nên không muốn bị động trong phát hành.

Nếu như kịch bản diễn ra không đúng như phán đoán và ông Trump giành chiến tháng, toàn bộ các tờ tạp chí đã được in theo phương án bà Clinton là tổng thống sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, các nhà in sẽ in gấp phiên bản của ông Trump, theo ông Romando.

Mặc dù đây rõ ràng là một tính toán mang tính kinh tế thông thường, các diễn đàn ủng hộ ông Trump đều mặc định cho rằng cuộc bầu cử đã bị “dàn xếp”, giống như ông Trump thường nói.