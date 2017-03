Báo Mỹ: Trung Quốc đang chơi trò nguy hiểm ở Biển Đông

Trung Quốc đã tung ra tấm bản đồ “đường lưỡi bò” hay “đường 9 đoạn” và sau đó là “đường 10 đoạn”, khoanh phần lớn diện tích Biển Đông. Mặc dù không được thế giới công nhận, nhưng hồi năm 2012, Trung Quốc còn dập nổi tấm bản đồ đó trong các hộ chiếu mới cấp cho công dân nước này.

Đó chỉ là một trong nhiều hành động hết sức vô lý và ngang ngược của Trung Quốc nhằm lấn át các nước láng giềng để áp đặt những yêu sách hoang đường của Trung Quốc ở Biển Đông.

The Atlantic cho rằng, mục đích bành trướng của Bắc Kinh là: chiếm trọn trữ lượng thủy hải sản và dầu mỏ, các tuyến đường biển quan trọng; tạo một vùng đệm lớn hơn để chống lại cái mà Bắc Kinh gọi là sự xâm nhập của hải quân Mỹ; và quan trọng nhất là trở thành bá chủ của Thái Bình Dương, và tăng cường kiểm soát đối với Đài Loan.

The Atlantic: "Trung Quốc đang chơi trò nguy hiểm"

Theo The Atlantic, hai “chướng ngại vật” lớn đang ngăn ý định hàng hải tham lam của Trung Quốc ở Biển Đông là Việt Nam và Philippines. Nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang cố nhằm vào một trong hai nước để dọa các nước láng giềng còn lại hay dùng chiến lược mà người ta thường dùng với thành ngữ “giết gà dọa khỉ”.

Tuy vậy, sự thật là Trung Quốc đang “chơi dao có ngày đứt tay”, bởi Trung Quốc không dễ dàng gì có thể bắt nạt Việt Nam hay Philippines.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

The Atlantic nhận định, Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực đang tìm cách ngăn cản mạnh mẽ những tham vọng hàng hải của Trung Quốc. Dù có diện tích chỉ bằng hơn một phần 30 diện tích Trung Quốc, nhưng Việt Nam có nền văn hóa yêu nước và thượng võ đáng gờm.

Điều này đã được chứng minh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Mỹ đã học được bài học sâu sắc đó từ những năm 1960. Người Trung Quốc dường như không biết đến thất bại của Bắc Kinh trong chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 nên gần đây nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đã mạnh miệng dọa dẫm là cần cho Việt Nam “một bài học xứng đáng” hay khiến cho Việt Nam “phải trả giá đắt”.

Một tàu Trung Quốc đang đuổi tàu Việt Nam gần khu vực giàn khoan Hải Dương - 981 mà Trung Quốc đưa trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

The Atlantic thừa nhận rằng, Việt Nam có truyền thống áp dụng những phương pháp và chiến thuật đặc biệt để có thể vượt qua những đối thủ lớn hơn, được trang bị vũ khí tối tân hơn. Và hiện giờ, người Việt Nam vẫn đang giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước đáng tự hào.

The Atlantic dẫn lời một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Việt Nam cho hay: "Chúng tôi là một đất nước rất nhỏ, nhưng nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với Việt Nam, chúng tôi sẽ chống lại họ".

Philippines cũng không phải là một mục tiêu dễ dàng đối với Bắc Kinh. Manila đang theo đuổi vụ kiện chống lại Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Philippines đang gây sức ép để buộc Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Harry Roque, một giáo sư luật tại Đại học Philippines, người cố vấn cho chính phủ Philippines theo đuổi vụ kiện Trung Quốc, nói: "Chúng tôi có tất cả mọi thứ để chiến thắng và không có lý do gì để thua” trong vụ kiện này.

Học viên Hải quân Philippines đang tập trận đổ bộ.

Tại Vịnh Oyster, chính phủ Philippines đã xây dựng một căn cứ hải quân mới để đề phòng Bắc Kinh. Việc xây dựng và phát triển vịnh Oyster sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động của hải quân Philippines, hỗ trợ hoạt động của Mỹ trong khu vực. Chỉ trong năm qua, Manila đã mua hai tàu khu trục của Italy, hàng loạt máy bay trực thăng tấn công và nhiều loại máy bay quân sự khác, cùng một đội tàu tuần tra biển.

Tổng thống Benigno Aquino III thường tuyên bố việc mua bán này là nhằm bảo vệ đất nước của ông.

Ngoài ra, hồi tháng Tư, Philippines đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ với mục đích được cho là nhằm đối phó lại Bắc Kinh. Một tháng sau khi ký kết, trong một bài phát biểu tại Học viện quân sự West Point, Tổng thống Obama đã khẳng định: “Mỹ sẽ sử dụng các lực lượng quân sự, đơn phương nếu cần thiết, khi các lợi ích cốt lõi của chúng ta bị đe dọa, khi người dân chúng ta bị đe dọa, khi đời sống của chúng ta bị đe dọa, khi an ninh của các đồng minh gặp nguy hiểm".

Ngoài việc bắt nạt các nước nhỏ hơn trong các tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc còn tăng cường đối đầu với Nhật Bản trong tranh chấp đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và đỉnh điểm là việc Bắc Kinh đơn phương thành lập “Vùng phòng không”, bao trùm cả quần đảo đang có tranh chấp.

Theo The Atlantic, những hành đông hung hăng của Trung Quốc đã gây sự chú ý của các quốc gia xung quanh. Nhiều nước đã bắt đầu bắt tay nhau để nhằm vào mục tiêu chung là “kiềm chế Bắc Kinh”.

(Còn nữa)

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí The Atlantic của Mỹ. The Atlantic được thành lập từ năm 1857 với tên The Atlantic Monthly ở Boston, Massachusetts và hiện đang có trụ sở tại Washington, chuyên có tin bài về khoa học chính trị và ngoại giao.

Theo PHẠM KHÁNH /Infonet