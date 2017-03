Báo New York Times của Mỹ bị tin tặc Nga tấn công?

FBI và một số cơ quan an ninh Mỹ đang điều tra hàng loạt vụ tấn công mạng nhắm vào các nhà báo của báo New York Times và một số cơ quan truyền thông khác của Mỹ trong vài tháng qua, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ các quan chức tình báo Mỹ không nêu tên.



Cả FBI và New York Times đều chưa công khai xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Mỹ tiết lộ New York Times đã nhờ các nhà điều tra an ninh mạng tư nhân phối hợp với các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đánh giá tình hình và xác định đã bị tin tặc tấn công tới đâu.

Theo các quan chức tình báo Mỹ, các nhà điều tra FBI đã nhận định tin tặc của tình báo Nga có thể là thủ phạm. Và đây là một phần trong chiến dịch tấn công mạng rất lớn của Nga, bao gồm cả vụ tấn công hệ thống email của đảng Dân chủ Mỹ trước đó.

FBI cho rằng các tin tặc muốn thu thập thông tin các cuộc liên lạc giữa các nhà báo với các nguồn tin chính phủ, qua đó hỗ trợ xâm nhập và can thiệp hệ thống chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống.

Báo New York Times bị tin tặc nghi của Nga tấn công. Ảnh: FORTUNE



Từ năm ngoái ở Mỹ xuất hiện làn sóng tấn công mạng nhắm vào các thực thể không phải là các cơ quan chính phủ. Theo các quan chức tình báo Mỹ, các tổ chức truyền thông được xem là các mục tiêu hàng đầu vì có thể sở hữu các thông tin tình báo giá trị, các thông tin nhạy cảm qua liên lạc với chính phủ.

Các cơ quan gián điệp Nga sử dụng tấn công mạng để thu thập thông tin các cuộc liên lạc giữa các nhà báo với các nguồn tin chính phủ, qua đó hỗ trợ xâm nhập và can thiệp hệ thống chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống. Từ đó Nga có thể hiểu thêm về các chiến lược ngoại giao và quân sự của Mỹ, đồng thời có thể dùng các thông tin này để làm bẽ mặt các chính trị gia Mỹ.

Nghi ngờ đổ dồn về phía Nga kể từ khi trang web Wikileaks công bố hàng loạt email của nội bộ đảng Dân chủ tháng trước. Và theo các quan chức tình báo Mỹ thì tình báo Nga đứng đằng sau vụ này. Phía bà Hillary Clinton cáo buộc Nga làm thế để hạ bệ bà Clinton và giúp ông Donlad Trump thắng cử tổng thống để có lợi cho mình.