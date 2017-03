Báo Nga công bố ảnh hai sát thủ

Hôm 10-3, báo chí Nga tiếp tục đưa thông tin mới về vụ ông Boris Nemtsov bị ám sát vào đêm 27-2 ở Moscow. Báo Moskovskij Komsomolets đã công bố ảnh chụp hai tên sát thủ ngồi trong xe ZAZ Chance (ảnh). Báo cho biết chiếc xe này được mua vào tháng 9-2014 tại Moscow, đã xuất hiện gần nhà ông Nemtsov ở trung tâm Moscow và được chụp vài ngày trước vụ ám sát.

Kênh truyền hình LifeNews cho biết bọn giết người đổi xe ba lần trong ngày xảy ra vụ án. Đêm 27-2, bọn chúng đã theo dõi ông Nemtsov sau khi ông trả lời đài phát thanh Tiếng vọng Moscow cho tới khi ông đi cùng bạn gái lên cầu thì ra tay.

Trong khi đó, hãng tin TASS đưa tin ngày 10-3, tòa án quận Basmanny ở Moscow cho biết đã nhận đơn của luật sư phản đối bắt giữ nghi can Ramsat Bakhayev và đề nghị trả tự do cho thân chủ. Ramsat Bakhayev là một trong bảy nghi can bị bắt trong vụ ám sát ông Nemtsov.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Quốc hội châu Âu, cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov (giữ chức thủ tướng từ tháng 5-2000 đến tháng 2-2004) cho rằng điều tra theo hướng các phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại ông Nemtsov là hướng điều tra sai lệch. Lý do: Ông Nemtsov là người tích cực bảo vệ tự do tín ngưỡng và quyền của các cộng đồng thiểu số ở Nga, trong đó có cộng đồng Hồi giáo.

TNL