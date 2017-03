Bão táp khủng bố ở Pháp: ' Gần 160 người chết, đóng cửa Paris!'

Đêm 13-11 (giờ địa phương), đã có liên tiếp nhiều vụ nã súng và phát nổ tại ba địa điểm là một nhà hàng, nhà hát Bataclan và ngay trước cửa sân vận động quốc gia Pháp Stade de France giữa thủ đô Paris.

Các địa điểm xảy ra khủng bố

Theo thông tin mới nhất, hiện số người chết đã lên đến 158 người. Cảnh sát đã bắn chết 3 tay súng tại nhà hát Bataclan và giải thoát những con tin còn sống sót. Có gần 100 người chết tại Bataclan. Theo thông tấn viên (TTV) tại Paris, tổng thống Pháp Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ.

9 giờ 30:

Tờ The Guardian dẫn lời cảnh sát Paris cho biết tất cả các kẻ khủng bố tại Bataclan đều đã chết. Những kẻ khủng bố đã đánh bom tự sát sau khi cảnh sát áp sát, giết chết bốn tên.

9 giờ 00:

Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu:

"Đối với tất cả những ai đã chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng này, tôi muốn nói rằng chúng ta có khả năng dẫn tới một cuộc chiến tranh không khoan nhượng".

"Bởi vì khi những kẻ khủng bố có khả năng thực hiện những hành động tàn bạo như vậy thì hẳn chúng phải biết rằng chúng đang đối mặt với một nước Pháp kiên định, một nước Pháp đoàn kết, một nước Pháp luôn nỗ lực cùng nhau và sẽ không cho phép chính đất nước mình bị tổn tương, dù rằng hiện nay chúng ta đang trải qua một nỗi buồn vô hạn".

8 giờ 40:

Nước Pháp tuyên bố các cơ quan hành chính, trường học, thư viện, bảo tàng, hồ bơi,...đều sẽ đóng cửa vào thứ Bảy chờ tình hình ổn định lại.

8 giờ 30:

Tờ The Guardian cho biết các công tố viên Pháp nói rằng năm kẻ tấn công "có thể" đã chết tại các địa điểm khủng bố khác nhau.

Trong đó, hai tên đầu tiên được báo là đã bị tiêu diệt trong một cuộc càn quét của lực lượng an ninh Pháp nhằm kiểm soát lại tình hình ở Bataclan.

Cảnhsát cũng cho hay ít nhất một trong số các tên khủng bố tại sân vận động Pháp đã đánh bom liều chết.

Đến lúc này, vẫn chưa có thông tin cụ thể về số lượng kẻ tấn công. Tuy nhiên, số lượng tham gia khủng bố lần này có thể rất nhiều.

8 giờ 23:

Theo phóng viên tờ The Telegraph, phía cảnh sát Paris tin rằng 6 vụ tấn công tại Paris được thực hiện chỉ có 3 đối tượng khủng bố. Cũng chính 3 đối tượng này đã bắt giữ con tin tại Bataclan và bị cảnh sát bắn hạ.

Hãng tin AFP cũng đã công bố bản đồ 7 địa điểm tấn công khủng bố tại Paris.



7 địa điểm khủng bố liên hoàn tại trung tâm Paris (Nguồn: AFP)

8 giờ 10:

Theo tờ The Guardian, cảnh sát Pháp cho biết riêng tại nhà hát Bataclan. Số người chết đã lên đến 118 người. Trong khi đó, tổng số người thiệt mạng tại 6 địa điểm bị tấn công khủng bố còn lại đã lên đến 40 người.

Tổng số người thiệt mạng trong đợt bão táp khủng bố lần này của thủ đô Paris đã lên đến 158 người. Số lượng người chết vì khủng bố cao nhất từ trước đến nay tại nước Pháp.

7 giờ 45:

Đài TF1 (Pháp) đang trực tiếp lời kể của hai cha con nhân chứng sống sót ở nhà hát Bataclan: Người con nói: "Nhóm nhạc rock Eagles of Death Metal đang diễn gần xong thì tôi nghe tiếng nổ như pháo. Một tên giương súng tự động bắn chỉ thiên. Mọi người nằm xuống hết... Từ lúc đó, người ta hành động theo bản năng, cố gắng bò ra xa đám khủng bố sau mỗi loạt đạn (không thể nói có bao nhiêu tên vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh). Hỗn loạn".

Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters cập nhật số người thiệt mạng trong chuỗi tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris đã lên đến 140 người.

7 giờ 15:

Tình trạng thiết quân luật vừa được ban hành ở Paris, Hội đồng Quốc phòng được triệu tập họp sáng thứ bảy giờ Paris (TTV tại Paris).

AP cho biết khủng bố đã ném chất nổ thẳng vào con tin. Cảnh tượng trong nhà hát Bataclan là vô cùng kinh hoàng. AFP mới báo hàng trăm người chết ở Bataclan theo nguồn tin cảnh sát cách đây 1 phút, lúc 1 giờ 12 sáng (giờ địa phương).

Clip khủng bố ở Pháp. Nguồn Youtube

7 giờ 03:

6 giờ 58: ĐỘT KÍCH BATACLAN THÀNH CÔNG, CẢNH SÁT BẮN CHẾT HAI TAY SÚNG

Theo hãng tin Reuters, cuộc đột kích vào nhà hát Bataclan của cảnh sát vũ trang Paris đã kết thúc. Theo xác nhận của cả Reuters và AP, cuộc đột kích diễn ra thành công và cảnh sát đã bắn hạ hai tay súng.



Cảnh sát vũ trang Paris canh gác tại khu vực đã xảy ra khủng bố (Ảnh: EPA)

6 giờ 49:

Theo thông tấn viên (TTV) tại Paris, trong tuyên bố mới nhất, tổng thống Pháp Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ. Hội đồng Bộ trưởng đang họp khẩn ngay nửa đêm giờ Paris tức 6g sáng giờ VN. Trong khi đó, theo hãng tin RT, ông Holland cũng đã ra lệnh cho quân đội Pháp triển khai thêm quân đội tiếp viện cho thủ đô Paris.

Cảnh sát Pháp đã tạo nhiều cổng đón nhận thông tin của người dân trên tất cả các mạng xã hội nhằm truy tìm dấu vết hung thủ (TTV tại Paris).

Trong khi đó, theo hãng tin AP, lực lượng an ninh thủ đô Paris đã bắt đầu triển khai một cuộc đột kích vào bên trong nhà hát Bataclan.



Lực lượng an ninh đã triển khai quân vào nhà hát Bataclan (Ảnh: EPA)

6 giờ 22:

Theo thông tín viên của báo Pháp Luật TP.HCM tại Paris, số người thiệt mạng hiện nay đã lên đến 60 người. Trong khi đó, theo hãng tin AP, số người bị thương được ghi nhận cũng đã vượt qua con số 60 người.

Tờ The Guardian cho biết, hiện tình hình bắt giữ con tin bên trong nhà hát Bataclan đang rất phức tạp. Có nhiều khả năng chỉ có 60 người bị bắt giữ làm con tin bên trong nhà hát. Con số này ít hơn so với những báo cáo ban đầu của hãng tin AFP rằng có 100 con tin bị bắt giữ bên trong tòa nhà. Tuy nhiên cũng theo tờ The Guardian, trong vòng 20 phút qua đã có rất nhiều vụ nổ xảy ra bên trong nhà hát.

6 giờ 06:

Phát biểu khẩn tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án cuộc tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris, cho rằng những cuộc tấn công này là "hành động kinh tởm nhằm khủng bố thường dân vô tội". Ông cho biết, đây không chỉ là một "hành động tấn công vào người dân của nước Pháp, mà còn là sự tấn công vào nhân tính và những giá trị toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ".

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nước Pháp đưa những thủ phạm của vụ khủng liên hoàn đẫm máu này ra trước công lý. Trong khi đó, theo tờ The Guardian, tổng thống Pháp Holland cũng cho biết sẽ sớm ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Pháp.



Tổng thống Obama lên án vụ khủng bố liên hoàn tại Pháp (Ảnh: AFP)

5 giờ 40:

Theo truyền thông Pháp đưa tin, hiện đã xuất hiện thêm một vụ nã súng thứ 4 tại giữa trung tâm Paris. Địa điểm xảy ra vụ việc được ghi nhận là tại trung tâm mua sắm sầm uất Les Hall. Tuy nhiên, tờ The Guardian cho biết vẫn chưa thể xác minh được thông tin chi tiết.

Trong một diễn biến khác, theo The Guardian, tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị phát biểu về tình hình tại Paris.



Cảnh sát sơ tán người dân khỏi khu 10 đường Rue Bichat (Ảnh: AFP)