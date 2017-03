Báo Trung Quốc dọa bắn máy bay Úc

Trả lời hãng tin Kyodo (Nhật) hôm 15-12, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu khẳng định: “Quần đảo Natuna của chúng tôi, vậy hoàn toàn tự nhiên và hợp lý khi chúng tôi bảo vệ an ninh ở đó… Chúng tôi phải củng cố năng lực quân sự để đối phó các đe dọa như đánh bắt trái phép, xâm nhập và nhiều mối đe dọa phi truyền thống”. Ông cho biết Indonesia dự kiến triển khai một phi đội máy bay tiêm kích và ba tàu hộ vệ, tổ chức lại căn cứ hải quân, không quân và triển khai thêm binh lính ở Natuna. Dự kiến số lượng 800 quân ở Natuna sẽ được tăng lên 2.000 quân vào năm tới. “Đường chín đoạn” của Trung Quốc đã vơ luôn quần đảo Natuna vào chủ quyền Trung Quốc. ___________________________________ Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc lại ngạc nhiên khi biết Úc ủng hộ tự do hàng hải và tự do bay qua phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Úc MARISE PAYNE