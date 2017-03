Báo Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị cho xung đột quân sự ở biển Đông

AFP đưa tin, trong một bài xã luận, tờ Thời báo Hoàn Cầu - ấn phẩm phụ của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - nói rằng Trung Quốc nên đẩy nhanh tiến độ xây dựng khả năng phòng thủ của nước này và phải chuẩn bị cho kịch bản về cuộc đối đầu quân sự nổ ra trên biển Đông.

"Mặc dù Trung Quốc không thể bắt kịp Mỹ về sức mạnh quân sự trong ngắn hạn nhưng Trung Quốc cần có khả năng để buộc Mỹ trả giá" - tờ Global Times viết.



Hạm đội Hải Nam của Trung Quốc tập trận trái phép ở quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 5. Nguồn: Daily Mail

Reuters cho hay báo này đổ lỗi cho Mỹ can thiệp tranh chấp biển Đông làm phức tạp tình hình và cho rằng tình hình có thể leo thang do phán quyết sắp tới từ Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện “đường lưỡi bò” do Philippines khởi xướng.



Tờ báo viết rằng với việc triển khai hai cụm tàu sân bay chiến đấu xung quanh biển Đông, Mỹ muốn phô trương sức mạnh cơ bắp và đang chờ đợi sự phục tùng của Trung Quốc.

"Trung Quốc hy vọng tranh chấp có thể được giải quyết bằng đàm phán nhưng cũng phải chuẩn bị cho bất cứ cuộc đối đầu quân sự nào. Điều này là lẽ thường trong quan hệ quốc tế", tờ Thời báo Hoàn cầu viết, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh phát triển năng lực răn đe quân sự.