Bão tuyết khiến 11 người chết ở Mỹ và Canada

Lượng tuyết dày trên 61 cm đã phủ trắng nhiều khu vực bang Massachusetts của Mỹ, trong khi bang New York và New Jersey tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết, theo AFP.

Hercules đã khiến cho hai người thiệt mạng ở Mỹ, một nhân viên thiệt mạng trong lúc dọn dẹp đường sá và một bà lão 71 tuổi chết cóng sau khi đi ra ngoài đường.

Còn ở khu vực đông Canada, có ít nhất 9 người tử vong do những vụ tai nạn giao thông bão tuyết Hercules làm ảnh hưởng đường sá và hạn chế tầm nhìn.

Bão tuyết Hercules khiến các con đường lớn ở đông bắc Mỹ và đông Canada tắn nghẽn trong nhiều giờ và các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ đã hạ xuống thấp -13 độ C ở Mỹ và Canada là -29 độ C.

Trên 4.200 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy ở Mỹ trong hai ngày 2-3.1.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực dọn dẹp các con đường bị tắc nghẽn do bão tuyết và kêu người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.

