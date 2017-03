Bảo vệ biển bằng lực lượng dân sự

Hãng thông tấn Philippines ngày 21-5 dẫn lời Chuẩn đô đốc Marcus Hitchcock, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis, cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay gồm bảy tàu đang có mặt ở Manila trong chuyến thăm vịnh Subic. Theo chương trình, các thủy thủ sẽ thăm viếng và giao lưu với cộng đồng địa phương. Trong 8.500 thủy thủ có 238 người là công dân Philippines, trong đó có sĩ quan Raphael Castillejo chỉ huy tàu khu trục tên lửa USS Stockdale. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis thuộc hạm đội 7 Mỹ đang thực hiện tuần tra trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hạm đội này đã đến Philippines tham gia cuộc tập trận “Vai kề vai” (Balikatan) hồi tháng 4 và nay quay trở lại Philippines. Báo The Philippine Star nhận định chuyến thăm lần này của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ diễn ra ngay sau khi hai máy tiêm kích TQ áp sát chặn máy bay trinh sát Mỹ ở phía đông đảo Hải Nam. TNL