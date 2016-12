Bảo vệ các nhà thờ Công giáo trước nguy cơ khủng bố

Thông báo cảnh báo nguy cơ các phần tử IS sẽ tấn công các nhà thờ. Dù vậy, thông báo khẳng định không có nguy cơ tấn công tiềm tàng nào ở Mỹ.

Cảnh báo được đưa ra hôm 23-12 (giờ địa phương) sau khi FBI hay biết một tài liệu mới công bố trên mạng đã kêu gọi tấn công các nhà thờ và các địa điểm tập trung liên quan đến lễ Giáng sinh ở Mỹ. Một trang web Hồi giáo cực đoan đã đăng danh sách các nhà thờ Công giáo. Người phát ngôn FBI cũng kêu gọi các công dân Mỹ cần phải duy trì cảnh giác thường xuyên và báo cáo về mọi hành vi khả nghi.

Ngày 19-12, tên khủng bố Anis Amri người Tunisia đã tấn công bằng xe tải trong chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức). Đến ngày 23-12, cảnh sát Úc thông báo đã bắt giữ năm tên chuẩn bị tấn công hàng loạt ở Melbourne. Trước nguy cơ khủng bố dịp lễ Giáng sinh, Pháp đã huy động hơn 91.000 cảnh sát, hiến binh và binh sĩ bảo vệ an ninh trong đêm Giáng sinh (ảnh).





Từ đầu tháng 12, Bộ Nội vụ đã chỉ thị cho các cảnh sát trưởng phải tiếp xúc với các linh mục để trao đổi về bảo đảm an ninh. Ngày 24-12, Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia Jean-Marc Falcone cho biết đe dọa khủng bố ở Pháp còn rất cao nhưng không có bằng chứng nguy cơ tấn công tiềm tàng trong dịp lễ Giáng sinh. Ông khẳng định tại các lễ Giáng sinh đông người ở một số thành phố lớn, cảnh sát không chỉ được tăng cường mà còn đủ khả năng trả đũa gần như ngay tức khắc.

Ông cho biết do xảy ra vụ tấn công bằng xe tải ở Đức, các điều kiện an ninh đã được siết chặt hơn như bố trí rào chắn, kiểm soát lối đi bộ, tăng cường khám xét. Các địa điểm được chú ý về an ninh gồm chợ Giáng sinh, các phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, địa điểm tín ngưỡng và địa điểm tập trung đông người.

Tại Indonesia (nước có đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới), sau khi tiêu diệt ba tên khủng bố đã tuyên thệ trung thành với IS hồi giữa tuần trước và bắt giữ bốn tên, cảnh sát thông báo đã triển khai 155.000 cảnh sát và binh sĩ bảo đảm an ninh trong lễ hội cuối năm. Bọn khủng bố bị bắt khai nhận định tấn công tự sát trong lễ Giáng sinh. Các mục tiêu ưu tiên bảo vệ gồm nhà thờ Công giáo, các địa điểm vui chơi giải trí và các nơi công cộng đông người.

Tại Singapore, các nhà thờ Công giáo đã tăng cường các biện pháp an ninh như kiểm tra túi xách của giáo dân đi lễ, ký hợp đồng với các công ty bảo vệ bên ngoài, thành lập các tổ giám sát về an ninh, bố trí thêm máy ghi hình. Nhà thờ St Andrew lớn nhất Singapore đã tăng gấp đôi số nhân viên bảo vệ trong tám thánh lễ vào ngày giáp Giáng sinh và lễ Giáng sinh. Nhà thờ cũng lập các đội an ninh tình nguyện làm nhiệm vụ theo dõi người khả nghi.