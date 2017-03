Bão Xynthia đổ bộ Tây Âu

Đến nay đã có trên 60 người chết. Pháp bị ảnh hưởng nặng nhất. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ và Anh đều có người chết.

Pháp đã gọi đây là thảm họa quốc gia. Hơn 1,3 triệu gia đình mất điện. Sáng 1-3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến thị sát hai tỉnh Vendée và Charente-Maritime. Các chuyến bay từ Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) bị hủy. Giao thông trên trục đường chính Pháp-Tây Ban Nha bị ách tắc. Từ tối ngày 28-2, bão Xynthia di chuyển đến Đan Mạch với cường độ suy giảm.

Bão gây hư hại một tòa nhà tại Tây Đức. Ảnh: BBC

Tại Mỹ, gần 100.000 hộ gia đình ở bang New Hampshire, 96.000 hộ ở bang New York và 33.000 hộ ở bang Maine bị mất điện ngày 28-2 do bão tuyết hoành hành ở vùng đông bắc. Đã có ba người chết. Các chuyến bay bị hủy. Trường học đóng cửa. Tại bang New York, tuyết rơi dày hơn 60 cm. Tại bang New Hampshire, gió thổi mạnh đến 150 km/giờ. Dự báo một cơn bão tuyết nữa có thể quét qua bờ biển phía đông trong tuần này.

THANH ANH (Theo AP, CNN, BBC)