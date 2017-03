Bắt được nghi can mặc áo vàng ở Malaysia?

Thái Lan đang tiếp xúc với Malaysia để xác minh thông tin này.

Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết tối 19-9 tại Malaysia, lực lượng đặc nhiệm khám xét các chung cư và phòng cho thuê ở Kuala Lumpur và bắt giữ ba người. Sau hai ngày thẩm vấn, một người khai nhận hắn là nghi can mặc áo vàng đánh bom ở Bangkok. Nghi can này là người nước ngoài và Malaysia đã gửi cho Thái Lan ảnh nghi can.

Theo báo, hai người Malaysia và một người Pakistan thuộc băng nhóm buôn người bị cảnh sát Malaysia bắt giữ trước đó khai nhận chúng có giúp nghi can mặc áo vàng và nghi can mặc áo xanh trốn sang Malaysia. Băng nhóm buôn người ở Thái đưa hai tên này đến huyện Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat) cách biên giới Thái Lan 2 km rồi xuống thuyền vượt sông Kolok sang Malaysia. Sau đó hai tên Malaysia chờ sẵn đưa chúng về Kuala Lumpur.

TNL