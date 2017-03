Bắt giữ 127 nghi phạm mafia

127 nghi phạm thuộc nhiều gia đình mafia có tiếng đã bị bắt giữ ở các bang New York, New Jersey và Rhode Island. Một nghi phạm bị bắt ở Ý. 110 nghi phạm bị truy tố về các sai phạm trong 30 năm qua như giết người, tống tiền, gian lận cờ bạc, buôn lậu ma túy, cướp của, bảo kê, sở hữu vũ khí trái phép. Sau một thời gian dài điều tra với các kỹ thuật cổ điển như nghe lén điện thoại, sử dụng đặc tình ghi âm lén, các nghi phạm bị bắt giữ ở nhiều địa phương gần như cùng lúc. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đích thân tới New York để họp báo về chiến dịch này.

T.ÂN (Theo AP, LAT, USA Today)