Bắt giữ 7 người Indonesia vì tội sát hại một thuyền viên Việt Nam

Các nghi phạm người Indonesia tại cơ quan cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Thi thể nạn nhân được đưa vào đất liền. (Nguồn: Yonhap)

Kết quả điều tra sơ bộ của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc cho thấy, vào hồi 5 giờ 30 sáng ngày 2/8, khi chiếc tàu cá trên đang ở khu vực cách quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) khoảng 94km về phía Đông Nam, lợi dụng lúc thuyền viên Việt Nam đang đứng một mình ở phía đuôi tàu, 7 nghi can trên đã dùng một vật tù đánh vào đầu nạn nhân rồi vứt xác người này xuống biển.Theo lời khai ban đầu của các nghi can, thuyền viên Việt Nam bị sát hại là Trưởng nhóm thuyền viên (tương tự đốc công) trên tàu cá, có trách nhiệm phân công và đốc thúc công việc của các thuyền viên.Vào giờ ăn sáng lúc 6 giờ ngày 2/8, qua điểm danh quân số, thuyền trưởng không thấy Trưởng nhóm thuyền viên người Việt Nam và đã báo cho lực lượng cảnh sát biển.Khoảng 8 giờ 44 cùng ngày, lực lượng cảnh sát biển đã lên tàu kiểm tra, kết hợp với lời khai của một thuyền viên trên tàu, đồng thời phát hiện vết máu dính trên phần lan can phía đuôi tàu và trên áo của một thuyền viên quốc tịch Indonesia.Qua xét nghiệm AND từ vết máu kết hợp tiến hành thẩm vấn, 7 thuyền viên người Indonesia đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và những người này sau đó đã bị bắt giữ để đưa vào đất liền.Chiếc tàu cá trên là loại tàu đánh bắt cá xa bờ, đăng ký tại thành phố Busan (phía nam Hàn Quốc) với tên gọi SeoLim 302, trọng tải 433 tấn, xuất phát từ cảng KamCheon, thành phố Busan, vào hồi 9 giờ 30 ngày 1/8 để đến đánh bắt cá thu tại khu vực phía Bắc Thái Bình Dương. Trên tàu có tổng cộng 35 thuyền viên, trong đó có 7 người Hàn Quốc và 28 người nước ngoài.Trước đó, vào ngày 4/8, Cơ quan cảnh sát biển Hàn Quốc cũng đã gửi công văn đến Đại sứ quán Việt Nam thông báo về trường hợp thuyền viên Việt Nam trên bị mất tích và cho biết đang tiếp tục công việc tìm kiếm nạn nhân.

Theo công văn này, tên nạn nhân là anh Lê Quang Huy, sinh ngày 24/4/1981, số hộ chiếu B3937959. Ngày 10/8, xác nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về đất liền cùng với 7 nghi phạm trên./.

