Bắt giữ ba 'tín đồ' IS mưu đồ ám sát Obama

Việc bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang nỗ lực ngăn chặn sự ảnh hưởng của IS và ngăn chặn các binh lính nước ngoài đến Syria để tham gia “thánh chiến”.



Ba người đàn ông đến từ các quốc gia khu vực trung Á. Cụ thể, Akhror Saidakhmetov đến từ Kazakhstan, Abdurasul Hasanovich Juraboev và Abror Habibov đến từ Uzbekistan. Cả ba đề sống ở hạt Brooklin, tiểu bang New York của Hoa Kỳ. Theo chính phủ Hoa Kỳ, hai trong số ba nghi phạm có ý định trốn đến Syria để phục vụ cho IS.



Phiến quân Hồi giáo IS. (Nguồn: AP)

Theo thông tin của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), vào tháng 8-2014, Juraboev đã đăng tin truyền bá lý tưởng của IS lên một trang web tiếng Uzbek. Đồng thời, gã này cùng với Saidakhmetov đã chuẩn bị đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang Syria để truyền bá tư tưởng thánh chiến dưới “danh tiếng” của IS.

FBI chưa bắt những gã này hồi tháng 8 năm ngoái vì không muốn “bứt dây động rừng”.

Saidakhmetov bị bắt vào sáng thứ Tư tuần này (25-2) ở sân bay quốc tế John Kennedy (JFK) khi đang đăng ký chuyến bay đến thành phố Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Juraboev bị bắt ở New York sau khi đặt vé chuyến bay đến Istanbul sẽ khởi hành vào tháng 3-2015.

Habibov bị bắt ở thành phố Florida và bị khởi tố vì tài trợ cho Saidakhmetov gia nhập IS. Saidakhmetov dự định sẽ tiến hành các hoạt động khủng bố ở Mỹ nếu không thể đi Syria để gia nhập IS. Juraboev thì khẳng định sẽ ám sát Tổng thống Mỹ nếu IS yêu cầu hắn ta làm thế.

“Việc binh lính nước ngoài đổ về Syria là mối đe dọa cho chính Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Chúng tôi sẽ truy tố những cá nhân theo phe IS để tiến hành phản động, kể cả các cá nhân ủng hộ IS. Những kẻ đe dọa đến công dân Hoa Kỳ và công dân các nước đồng minh dù đến từ bất kỳ đâu đều phải chịu sự trừng phạt theo pháp luật Hoa Kỳ” - Bà Loretta Lynch, công tố viên liên bang của các quận phía Đông Hoa Kỳ, cũng là người được Tổng thống Obama đề cử là Bộ trưởng Tư pháp kế nhiệm cho biết.

Cả 3 nghi phạm trên có nguy cơ bị kết án 15 năm tù nếu tội danh thành lập. Cũng vào đầu tháng này, sáu người Bosnia sống ở Mỹ cũng bị bắt vì ủng hộ IS. Nhóm người này đã chuẩn bị tiền để gửi đến Syria và Iraq.