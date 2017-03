Bắt giữ con tin ở Bangladesh: 20 người nước ngoài bị IS sát hại

IS lên tiếng nhận trách nhiệm ngay Không lâu sau khi nhà hàng bị tấn công, hãng tin Amaq của IS đã đưa tin IS nhận trách nhiệm vụ nổ súng và bắt giữ con tin. Amaq phát tin trên mạng xã hội: “Các biệt kích của IS đã tấn công một nhà hàng thường có người nước ngoài lui tới ở TP Dhaka (Bangladesh)”. Bản tin khẳng định vụ tấn công đã làm hơn 20 người thuộc nhiều quốc tịch thiệt mạng và nhiều con tin bị bắt giữ. Vài giờ sau vụ nổ súng, hãng tin Amaq đưa một số hình ảnh chụp được cho là thi thể của các con tin. Tại Mỹ, Bộ Ngoại giao khẳng định đây là vụ bắt giữ con tin. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama đang theo sát tình hình. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Seiji Kihara cùng tổ chuyên gia đã lên đường sang Bangladesh.