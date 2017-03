Bắt giữ khẩn cấp hai cựu phụ tá của tổng thống Hàn Quốc

Tối 5-11, hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình ở trung tâm Seoul yêu cầu Tổng thống Park từ chức vì vụ bê bối liên quan đến bạn thân của bà, Choi Soon-sil. Bà Choi đã bị cáo buộc lạm dụng sự thân thiết với tổng thống can thiệp vào các công việc của chính phủ.



Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Park đã giảm xuống chỉ còn 5%, mức thấp nhất kể từ khi cuộc bỏ phiếu được đưa ra vào năm 1988, theo kết quả khảo sát do công ty Gallup Korea công bố ngày 4-11 .

Tòa án trung tâm Seoul cho biết đã phát lệnh bắt giữ ông An Chong-bum, cựu cố vấn cấp cao của bà Park. Ông An bị kết tội lạm dụng quyền lực và có âm mưu tống tiền. Hiện ông An đã bị bắt giữ theo lệnh bắt tạm giam khẩn cấp.



Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu trước Quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 24-10-2016. Ảnh: REUTERS

Các công tố viên đang điều tra cáo buộc cho rằng ông An và bà Choi ép buộc các tập đoàn Hàn Quốc phải quyên góp tiền vào các quỹ phi lợi nhuận.



Tòa án cũng cho biết đã đưa ra lệnh bắt giữ một cựu trợ lý thứ hai của tổng thống, ông Jeong Ho-seong, người này hiện cũng đang bị tạm giữ.

Các công tố viên bắt giữ ông Jeong vào tối 3-11 vì nghi ngờ ông này để lộ các thông tin mật của quốc gia. Cả hai ông đã từ chức vào cuối tháng trước giữa tâm cuộc khủng hoảng.

Phát biểu trên truyền hình vào ngày 4-11, Tổng thống Park nói bà "rất đau lòng" khi vụ bê bối xảy ra, cam kết sẽ hợp tác với các công tố viên trong cuộc điều tra.

Luật sư của bà Choi cho biết ông hy vọng các công tố viên sẽ xem xét liệu bà Choi có nhận được những tài liệu mật trái phép hay không.

Tháng trước, bà Choi thừa nhận với tờ Segye Ilbo của Hàn Quốc rằng bà đã nhận được bản thảo các bài phát biểu sau khi Tổng thống Park giành chiến thắng nhưng phủ nhận việc bà có tiếp cận các tài liệu chính thức, gây ảnh hưởng đến các vấn đề của chính phủ hay trục lợi cá nhân.