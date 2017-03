Bầu cử Mỹ năm 2012: Hơn 17 triệu cử tri đã đi bầu

Ngày 1-11, số người chết trong bão Sandy ở Mỹ đã tăng lên 72 người. Bồn chứa dầu từ nhà máy lọc dầu ở New Jersey bị vỡ làm 1,136 triệu lít dầu tràn ra biển New York. Hơn 6 triệu hộ gia đình ở 16 bang vẫn còn bị mất điện. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo trong hai ngày 1 và 2-11, người dân được quyền đi các phương tiện giao thông công cộng miễn phí. Thị trưởng New York Michael Bloomberg chỉ thị cấm xe ô tô từ phía Đông chạy sang quận Manhattan mà không chở ít nhất ba người. Các trường học được nghỉ học đến cuối tuần.