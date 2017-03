Bầu cử Quốc hội Thái Lan: Em gái ông Thaksin thắng cử

Bà Yingluck Shinawatra sinh ngày 21-6-1967, hiện giữ chức chủ tịch Tập đoàn Bất động sản SC Asset Co., Ltd. Bà là con gái út trong gia đình chín người con. Bà tốt nghiệp khoa Chính trị học và quản trị công ở ĐH Chiang Mai (Thái Lan) năm 1988, sau khi lấy bằng cao học quản trị công ở ĐH Kentucky (Mỹ) năm 1991. Bà đã có một con trai với ông Anusorn Amornchat, Tổng Giám đốc M Link Asia Corporation PCL. Sau khi đảng Quyền lực nhân dân (PPP) bị giải tán do vi phạm luật bầu cử theo quyết định của Tòa án Hiến pháp, ông Thaksin thành lập đảng mới. Lúc đó ông đã nhắm cô em út vào vai trò lãnh đạo đảng. Lúc ấy bà Yingluck Shinawatra đã từ chối với lý do muốn tập trung cho kinh doanh. Ngày 16-5, đảng Puea Thai nhất trí đưa tên bà vào danh sách ứng cử viên của đảng.