Bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire: Mitt Romney chiến thắng dễ dàng

Sau chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Iowa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ngày 10-1 theo giờ địa phương, ứng cử viên Mitt Romney tiếp tục chiến thắng tại bang New Hampshire.

Mitt Romney được 39% số phiếu, bỏ xa Ron Paul (23%). Tốp dưới gồm có John Huntsman, Newt Gingrich, Rick Santorum và Rick Perry. Với chiến thắng ở bang New Hampshire, Mitt Romney đã trở thành ứng cử viên đầu tiên chiến thắng ở cả hai bang Iowa và New Hampshire kể từ năm 1976.

Mitt Romney được xem là ứng cử viên có quan điểm ôn hòa phù hợp với cử tri bang New Hampshire. Khác với bang Iowa, nơi Mitt Romney chỉ chiến thắng hơn ứng cử viên thứ nhì suýt soát tám phiếu, bang New Hampshire từ lâu được xem là thành trì của Mitt Romney. New Hampshire là láng giềng của bang Massachusetts, nơi Mitt Romney từng giữ chức thống đốc.

Ứng cử viên Mitt Romney và gia đình mừng chiến thắng ở bang New Hampshire. Ảnh: REUTERS

Các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử sơ bộ đều cho thấy Mitt Romney liên tục bỏ xa đối thủ. Chỉ đến tuần cuối trước ngày bỏ phiếu, khoảng cách này mới bị thu hẹp lại đôi chút.

Nguyên nhân do tất cả đối thủ còn lại đều tập trung tấn công Mitt Romney. Ông còn phạm sai sót trong lúc vận động bầu cử như vô tình bình luận: “Tôi thích sa thải những người làm việc cho tôi”. Câu này quả thật nhạy cảm trong bối cảnh nhiều người Mỹ đang sống trong cảnh thất nghiệp. Thêm vào đó, thời ông làm lãnh đạo Tập đoàn Bain Capital, ông đã từng làm nhiều công ty phá sản.

Mục tiêu sắp tới của ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ là bang South Carolina. Tỉ lệ thất nghiệp tại South Carolina là 9,9%, hơn nhiều so với mức trung bình cả nước 8,5% và gần gấp đôi tỉ lệ ở hai bang Iowa và New Hampshire. Do đó, môi trường chính trị tại South Carolina cũng rất khác.

Vấn đề tập trung hàng đầu sẽ là việc làm và kế đến là quân sự. TP Charleston ở bang South Carolina là nơi có một trong sáu học viện quân sự cấp cao của Mỹ. Học viện The Citadel là nơi dừng chân thường xuyên của các ứng cử viên.

John McCain vốn là cựu chiến binh đã từng giành chiến thắng tại South Carolina với tỉ lệ phiếu bầu 33% năm 2008.

Kết quả khảo sát ý kiến gần đây cho thấy Mitt Romney đang dẫn đầu tại South Carolina với 27%, theo sát là Newt Gingrich 24%, Rick Santorum 18%, Ron Paul 8%, Rick Perry 7% và John Huntsman 4%. Tuy nhiên, chiến thắng tại đây sẽ không dễ dàng cho Mitt Romney.

South Carolina là một trong những bang bầu cử đầu tiên ở miền Nam, do đó sẽ đem lại lợi thế không nhỏ cho các ứng cử viên miền Nam như Newt Gingrich, Rick Perry và Ron Paul.

Cuối tuần rồi, tỉ phú Sheldon Adelson đã chính thức tuyên bố ủng hộ đối thủ chính của Mitt Romney là Newt Gingrich với 5 triệu USD.

Thêm vào đó, Rick Perry không vận động tại New Hampshire mà lần này tập trung vào South Carolina. Trong khi đó, ý kiến ủng hộ cho Rick Santorum và Ron Paul tiếp tục gia tăng đều đặn. Như vậy các ứng cử viên hạng hai có thể lấy phiếu của Mitt Romney để tạo điều kiện cho Newt Gingrich đánh bại Mitt Romney.

Sau chiến thắng tại hai bang Iowa và New Hampshire, theo kết quả thăm dò chung đối với các ứng cử viên của đảng Cộng hòa do Viện Thăm dò Gallup thực hiện, hiện nay Mitt Romney được 30% số người được hỏi ủng hộ. Tỉ lệ dành cho các ứng cử viên còn lại lần lượt là Newt Gingrich (18%), Rick Santorum (17%), Ron Paul (12%), Rick Perry (5%). Tình thế đã đảo ngược so với đầu tháng 12-2011 khi Newt Gingrich dẫn đầu với 37% và Mitt Romney chỉ được 22%.

QUANG MINH (Mỹ)