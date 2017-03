Bảy tên khủng bố tấn công Jakarta

Indonesia đã cảnh giác, vậy mà… Hai ngày trước vụ tấn công hàng loạt ở Jakarta, tạp chí The Diplomat (Nhật) đã dẫn lời các chuyên gia đánh giá IS đang tìm cách lập chân rết tại châu Á với đầu cầu là hai nước Indonesia và Philippines. Hơn 500 phần tử Indonesia và nhiều phần tử Malaysia đã gia nhập IS. Chúng lập đơn vị riêng mang tên Katibah Nusantara (Đơn vị chiến đấu quần đảo Mã Lai). Trong hai tuần qua, hai tên Malaysia thuộc đơn vị này đã đánh bom tự sát ở Syria và Iraq làm hơn 30 người chết. Tại Đối thoại Shangri-La cuối tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cảnh báo IS có thể lập căn cứ ở đâu đó tại Đông Nam Á. Trên báo The Straits Times (Singapore) ngày 12-1, chuyên gia Rohan Gunaratna nhận xét IS có thể lập tối thiểu một chân rết ở Đông Nam Á trong năm nay. GS Gunaratna ở Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) nhận định: “IS quyết tâm lập một tỉnh tại châu Á trong năm 2016”. Ông đánh giá có hai nước IS sẽ chọn để cắm dùi: - Philippines đã từng được bọn khủng bố sử dụng làm nơi huấn luyện, trong đó tổ chức Jemaah Islamiyah tự xưng chi nhánh Al Qaeda ở Đông Nam Á. Một số nhóm khủng bố địa phương đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS, như Isnilon Hapilon của nhóm Abu Sayyaf ở Basilan được xem như thủ lĩnh của cánh IS ở Philippines. Có thể trong ít lâu IS sẽ tuyên bố chân rết trên quần đảo Sulu. - Tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Úc George Brandis cảnh báo IS đã nhận ra Indonesia là địa điểm tốt để lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ở phương xa. Nhận ra ý đồ của IS muốn cắm dùi ở miền đông Indonesia, lực lượng đặc nhiệm Indonesia đã mở chiến dịch truy lùng tên Abu Wardah (còn gọi là Santoso, đã tuyên thệ trung thành với IS). Từ 24-12-2015 đến 2-1-2016, Indonesia đã điều động gần 150.000 cảnh sát và binh sĩ bảo vệ các mục tiêu dựa theo cảnh báo của Mỹ, Úc và Singapore. Cảnh sát đã bắt được năm nghi can IS và bốn nghi can Jemaah Islamiyah. Theo tài liệu thu được, chúng định đánh bom nhiều mục tiêu như trụ sở cảnh sát, các sĩ quan chống khủng bố, trung tâm thương mại, các nhóm dòng Shiite thiểu số. Trong vụ tấn công sáng 14-1, các mục tiêu được chọn rất trùng hợp với các mục tiêu chúng đã ấn định. TNL TTXVN đưa tin đến tối 14-1, không có người Việt Nam thương vong trong các vụ nổ bom và đấu súng tại Jakarta. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang theo dõi sát sao thông tin và lập đường dây nóng số 0811161025 về những thông tin liên quan đến người Việt và hỗ trợ cộng đồng người Việt nếu cần. N.ANH