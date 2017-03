Bé gái 9 tuổi bị IS hãm hiếp giữa thanh thiên bạch nhật

Theo The Independent, câu chuyện thương tâm này được công bố trong tập phóng sự Trẻ em trong vùng bị IS chiếm đóng, do nhóm chuyên gia chống chủ nghĩa cực đoan Quilliam xuất bản. Nhóm đã điều tra cách tổ chức khủng bố truyền bá tư tưởng của chúng cho trẻ em.

Theo một tình huống có thật trong quyển sách, một phụ nữ trẻ đã bị IS bắt cóc và giam giữ ở Mosul, Iraq. Hằng ngày, cô bị ép “phục vụ” những kẻ chiến binh này ba lần trong suốt ba ngày liên tục.



Phụ nữ sống dưới vùng IS kiểm soát luôn chịu nhiều tủi nhục (Nguồn: Independent)

Người phụ nữ này đã nhìn thấy một bé gái 8-9 tuổi bị cưỡng hiếp công khai, sau đó cô bé và những người khác bị đưa tới một ngôi trường bỏ hoang ở Tal Afar.



Một phụ nữ khác cũng cho biết cô cùng với một bé gái 13 tuổi đã bị bắt cóc và bán cho các tay súng IS. Bọn chúng hãm hiếp cô và sẵn sàng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” nếu cô chống cự.

Cô kể: “Tôi nghe tiếng gào khóc và kêu thét của những bé gái khác bị giam trong đó, có Chúa mới biết bọn đàn ông đang làm gì cô bé. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra và chắc là em rất sợ hãi".Cô gái này sau đó cũng bị chuyển tới Tal Afar cùng cả trăm bé gái và phụ nữ trẻ khác.

Cũng trong cuốn sách, có đến 31.000 phụ nữ có thai bị giam giữ trong khu vực bị IS chiếm đóng để tạo ra thế hệ khủng bố tiếp theo. Một chuyên gia nghiên cứu của Quilliam, Nikita Malik khẳng định “đó không phải là một hành động ngẫu nhiên, mà là công cuộc chuẩn bị lâu dài để trẻ em ở đây thấm nhuần tư tưởng tôn giáo, thần học và chủ nghĩa cực đoan".

Tổ chức cứu trợ của Liên Hiệp Quốc trong khu vực cũng đã phản ánh về cách đối xử của IS với phụ nữ và trẻ em. Vào đầu năm này, họ cho biết nô lệ của IS “đa số là phụ nữ và trẻ em thuộc cộng đồng người Yezidi”.

Liên Hiệp Quốc xác nhận vào tháng 6 năm ngoái, 800-900 trẻ đã bị bắt cóc và tập trung ở Mosul để chịu sự huấn luyện quân sự. Những ai dám chống lại sẽ bị đánh đập, tra tấn hay hãm hiếp.