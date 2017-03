Bỉ báo động sắp có tấn công

- Hội đồng Bảo an LHQ: Ngày 20-11 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua dự thảo nghị quyết do Pháp đệ trình. Nghị quyết cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo. Nghị quyết kêu gọi các nước phối hợp chống khủng bố, ngăn chặn công dân gia nhập khủng bố và triệt tiêu nguồn tài chính khủng bố. Đây là nghị quyết thứ 14 về khủng bố kể từ năm 1999. - Nga: Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay Nga đã ném các quả bom có vẽ hai dòng chữ “Vì nhân dân chúng tao” và “Vì Paris” xuống các mục tiêu của bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin trong một tuyên bố khác, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Nga đang mở chiến dịch ném bom trả đũa và quân đội Nga đã bắt đầu phối hợp với quân đội Pháp.