Bị cảnh sát theo dõi vẫn tấn công chợ Berlin trót lọt

Cảnh sát Đức cho biết đang truy tìm nghi phạm vụ xe tải tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin khiến 12 người chết và 48 người bị thương.

Bị cảnh sát theo dõi vì nghi ngờ dính líu IS

Nghi phạm số một hiện nay là người đàn ông 24 tuổi, cao 1,78 m, có tên Anis Amri, người Tunisia.



Nghi phạm Anis Amri, người Tunisia. Ảnh: SPIEGEL

Theo Spiegel, cảnh sát Đức đã tìm thấy hộ chiếu của Anis Amri trong buồng lái chiếc xe tải gây án, cùng với thi thể của người đàn ông quốc tịch Ba Lan bị giết chết bởi dao đâm và súng bắn.

Anis Amri đến Đức vào năm 2012. Nghi phạm này đã từng dùng bốn tên khác nhau ở những nơi khác nhau.

Giới chức trách quản lý người nhập cư của Đức đã “soi” hồ sơ và tiến hành theo dõi Anis Amri suốt nhiều tháng trời vì nghi ngờ người đàn ông này là đối tượng nguy hiểm.

"Lẽ ra từ mùa hè năm 2016, Anis Amri đã bị Đức trục xuất về Tunisia" - tờ Spiegel cho hay. Tuy nhiên, theo lý giải của tờ báo này thì khâu hồ sơ thủ tục gặp vấn đề nên Anis Amri vẫn còn ở lại Đức.

Dù vậy, từ tháng 3-9-2016, cảnh sát Đức nhận tin báo và tiến hành theo dõi Anis Amri vì nghi ngờ người này có ý định trộm cướp tiền để mua vũ khí. Ngoài ra theo tờ Welt, Anis Amri đã bị cảnh sát Đức nghi ngờ là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hai ngày sau vụ tấn công chợ Giáng sinh Berlin mới đây, hồ sơ của Anis Amri đã được chuyển đầy đủ đến sở ngoại kiều của Đức.

Liên tưởng vụ tấn công Charlie Hebdo của IS thực hiện

Tờ Welt cũng đặt vấn đề nếu kẻ gây án thật sự là Anis Amri thì tại sao người này lại để hộ chiếu ở hiện trường vụ việc. Điều này khiến nhiều chuyên gia nghiên cứu khủng bố liên tưởng đến vụ thảm sát tại tọa soạn báo Charlie Hebdo (Pháp) hồi năm 2015 do IS thực hiện. Thủ phạm vụ án cũng để lại hộ chiếu của mình trên xe hơi khi tháo chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát Pháp.

Các chuyên gia nghiên cứu khủng bố cho rằng hai tình tiết trùng hợp tại Berlin và Pháp, đều để lại hiện trường hộ chiếu cá nhân, không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà là có chủ đích. Dù không nói chi tiết chủ đích là gì nhưng sự so sánh này phần nào củng cố giả thuyết vụ tấn công chợ Berlin cũng do IS gây ra.

Trước khi cảnh sát tiến hành công bố và truy tìm Anis Amri vào hôm qua (21-12), IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Berlin, đồng thời cho biết kẻ gây án vẫn còn sống. Tuy nhiên, IS không nói thêm chi tiết về hung thủ.



Thông báo truy tìm Anis Amri, với mức thưởng là 100.000 euro. Ảnh: SPIEGEL

Hiện cảnh sát đang tiến hành truy tìm Anis Amri ở các bệnh viện vì cho rằng nghi phạm đã bị thương trong quá trình xô xác với người đàn ông Ba Lan đi cùng xe.

Phía cảnh sát thông báo ai tìm thấy Anis Amri và thông báo khẩn cấp để cảnh sát bắt giữ sẽ được nhận tiền thưởng lên đến 100.000 euro (gần 2,4 tỉ đồng).

Các công tố viên Đức hôm 20-12 (giờ địa phương) cũng đã thả nghi phạm người Pakistan xin tị nạn ở Đức, là người duy nhất mà cảnh sát bắt giữ ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Giới chức Đức thông báo thả nghi phạm này vì không đủ bằng chứng cho thấy người này có liên quan đến vụ tấn công.