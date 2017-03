Bị ép cưới chiến binh IS để cứu mạng cha mình

“Mọi cô gái trẻ đều mơ ước được mặc áo cưới và mơ về đêm tân hôn của mình”, Hanan kể và giọng bắt đầu lạc đi “Tôi đã bị tước đoạt điều đó”.



Cưới khủng bố để cứu cha

Cô gái 26 tuổi này hiện giờ đang ở nhà người thân ở Thổ Nhĩ Kỳ, không phải mảnh đất quê hương Syria. Cô vẫn còn mang nỗi sợ hãi và tổn tương đến nỗi cô đã không dám rời khỏi đây một lần nào kể từ khi đến được 3 tuần. Hanan kể cô bị ép buộc phải lấy một chiến binh IS để cha cô được trả tự do.



Quân đội IS đã thiết lập sự cai quản trên một vùng lãnh thổ Syria rộng lớn

Đằng sau chiếc khăn che mặc niqab là đôi mắt nâu đen, sâu thẳm của cô đang ngấn lệ. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra trong cổ họng cô như tố cáo nỗi đau đớn giày vò ẩn chứa sâu thẳm trong tâm hồn mà chiếc mạng che mặt không thể nào che giấu giúp cô.

Hanan kể, khi các chiến binh IS đổ ập vào thành phố của cô ở phía đông Syria, chúng bắt giữ vô tội vạ bất cứ ai bị nghi ngờ chiến đấu chống lại chúng.

Anh trai cô thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra trước đó. Cha cô đã cất giữ khẩu súng trường AK-47 của con trai để làm kỷ niệm.

“Khi bọn chiến binh IS ập tới, ai đó đã tố cáo cha tôi cất giấu vũ khí, vì thế chúng đã bắt giữ cha tôi”, Hanan kể.

“Chúng tôi không biết nhờ cậy vào ai. Tôi, 2 chị gái cùng với mẹ mình đi tới trụ sở cảnh sát Sharia nơi họ giam giữ tù nhân”.

“Tôi chỉ còn biết chấp nhận”



Phụ nữ bị IS bắt cóc sau đó bị đối xử và rao bán như nô lệ

Cảnh sát Sharia tuần tra trên các con phố một cách không thương tiếc, ban hành hình phạt và bắt giữ những cá nhân bị buộc tội vi phạm luật pháp Sharia và luật pháp Hồi giáo. Phụ nữ không có người thân nam giới đi cùng thì không được phép ra ngoài.

Hanan nhớ lại “Lúc đó chỉ có tôi và mẹ tôi đi tới đó. Cảnh sát Sharia đã chặn chúng tôi lại và nhiều lần quấy rối chúng tôi. Tôi và mẹ mình đã xin bảo lãnh cho cha tôi”.

“Một lúc sau mẹ tôi quay lại và bảo họ chỉ chịu thả cha tôi ra nếu tôi chịu lấy tên cảnh sát trưởng Sharia tên Abu Mohammed al-Iraqi. Tính mạng cha tôi đang nằm trong tay hắn. Tôi không có ai ngoài ông, vì thế tôi chỉ còn biết chấp nhận”.

Abu Mohammed al-Iraqi chỉ là “bí danh” của tên chiến binh IS. Hanan chưa bao giờ biết tên thật của hắn. Cô cho biết hắn cao nhưng gầy, da đen, tóc dài đến vai và có bộ râu dài.

“Đi ngủ nhưng anh ta luôn gác súng trên đầu”



IS cũng có nhiều chiến binh thánh chiến là phụ nữ

Hanan kể người chồng “bất đắc dĩ” của cô luôn giam lỏng cô trong nhà và chỉ cho phép cô dùng điện thoại của anh ta để nói chuyện với gia đình khi anh ta có mặt. Họ chỉ nói với nhau những câu xã giao thông thường. Hanan là tù nhân, là người hầu và là nô lệ tình dục của anh ta.

Cô kể hình như anh ta bị mắc chứng hoang tưởng. “Anh ta không bao giờ cảm thấy an toàn. Khi đi ngủ luôn để súng đầu giường. Nếu có ai đó gõ cửa, anh ta chỉ trả lời khi đã cầm súng trong tay và đã bịt mặt. Anh ta không tin bất cứ ai.”

Abu Mohammed al-Iraqi phụ trách thi hành luật pháp Sharia, trong đó có việc cấm hút thuốc. Nhưng trong nhà anh ta lại cất giấu thuốc lá.

Đến một hôm, anh ta đột nhiên biến mất nhiều ngày liền. Rồi sau đó anh ta bị sát hại sau một tháng đám cưới. Sau đó, Hanan được trả về nhà cha mẹ đẻ.

“Mối đe dọa cho một cuộc hôn nhân khác”



Nhiều phụ nữ và trẻ em đã phải trốn chạy khỏi vùng đất để thoát khỏi sự cai trị của IS

Nhưng Hanan vẫn chưa được an toàn và chưa được tự do. Cô nhận được tin tiểu vương IS hay còn gọi là thủ lĩnh địa phương muốn gặp cô. Họ đưa cô tới gặp một nhóm phụ nữ mà cô cho biết không phải là người Syria.

Một người đến từ Tunisia, còn người kia nói ngoại ngữ nào đó mà cô không hiểu được nhưng cô đoán đó là người châu Âu. Họ muốn cô lấy một chiến binh IS khác , cô không thể ở lại đây mà không có chồng.

Cha mẹ của Hanan đã chạy trốn tới một khu vực được kiểm soát bởi chính quyền Syria. Còn cô thì tìm cách liên lạc với họ hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và trốn chạy thành công.

Được biết, đã có hàng trăm vụ phụ nữ bị ép cưới các chiến binh IS. Trong đó có 1/3 là những bé gái dưới 18 tuổi.

Hanan cho biết khi một bé gái tới tuổi 13 thì rất hiếm khi rời khỏi nhà và họ luôn mang trong mình nỗi sợ hãi về việc sắp trở thành cô dâu kế tiếp, nô lệ kế tiếp dưới chiêu bài “hôn nhân” của chiến binh IS.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).