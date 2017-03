Bị ném bom cả cụm, 20 chỉ huy cấp cao IS bỏ mạng

Theo kênh truyền hình Press TV (Iran), Bộ Quốc phòng Iraq hôm 15-12 dẫn thông tin từ Tổng cục Tình báo quân đội cho biết không quân nước này đã tiến hành đánh bom một cuộc họp của các phần tử khủng bố Takfiri ở phía tây TP Mosul, cách Baghdad chừng 400 km về phía bắc. Takfiri là một nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Iraq cho biết 20 chỉ huy cùng 50 thành viên của nhóm khủng bố bị tiêu diệt trong vụ không kích.



Một binh sĩ Iraq tại thị trấn Tal Abtah, phía nam Tal Afar. Ảnh: AFP

Theo Press TV, các phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong lúc đang tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tấn công vào thành phố chiến lược quan trọng Tal Afar, cách Mosul chừng 63 km.

Thông báo trên được đưa ra cùng ngày khi Chuẩn tướng Yahya Rasool, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh liên quân Iraq (JOC), cho biết một lãnh tổ phía bắc tỉnh Nineveh đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS.

Ông Rasool cho biết quân đội chính phủ đã giành quyền kiểm soát 46 trong số 56 khu dân cư ở mạn phía đông TP Mosul. Vị quan chức quân đội cấp cao Iraq thông báo quân chính phủ cùng liên quân đã bao vây hoàn toàn Mosul. Ông nhấn mạnh chiến dịch giải phóng nội đô đang diễn ra hết sức thận trọng nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng.

TP Mosul bị IS kiểm soát từ tháng 6-2014. Lực lượng Iraq đã mở chiến dịch giải phóng Mosul từ ngày 17-10 với sự yểm trợ của lực lượng người Kurd, liên quân người Ả Rập và liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, hoạt động tiến công của lực lượng Iraq tiến triển chậm do có hàng trăm ngàn dân thương bị IS vây hãm, buộc làm lá chắn sống tại Mosul.