Bị rút trộm tiền: Kiện ngân hàng được không?

Tình trạng rút trộm tiền trong tài khoản ATM ở Trung Quốc ngày một tăng. Nhiều chủ tài khoản đinh ninh giữ cẩn thận thẻ ATM bên mình và chỉ biết bị rút trộm tiền sau khi ngân hàng báo có phát sinh giao dịch.

Thầy đổ bóng, bóng đổ thầy

Bọn rút trộm tiền thường đến các máy ATM không ở địa phương phát hành thẻ vì chủ tài khoản phải mất một thời gian mới phát hiện. Ngân hàng cũng chỉ chịu đền bù thiệt hại phát sinh sau khi chủ tài khoản thông báo, còn thiệt hại phát sinh trước đó thì chủ tài khoản hoàn toàn gánh chịu.

Ở Trung Quốc, chủ tài khoản bị vấp tình trạng “thầy đổ bóng, bóng đổ thầy”. Đa số chủ tài khoản bị rút trộm tiền thông báo ngay với ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng lại yêu cầu báo án với công an. Nạn nhân đến công an thì công an trả lời phải báo cho công an nơi xảy ra rút trộm tiền hoặc báo với ngân hàng.

Biếm họa của Tin Tức Quảng Tây. Chữ trong ảnh: Sai mật mã, ngày mai đến ngân hàng lấy lại thẻ.

Thực ra theo quy định, bất luận địa điểm gây án ở đâu, khi nhận được thông tin báo án, công an phải thụ lý vụ án. Lý do từ chối là do án loại này thường không thể phá, nếu nhận báo án sẽ ảnh hưởng thành tích. Hơn nữa, các vụ án liên quan đến thẻ ATM đều có thời gian phá án lâu, tốn sức và tốn kém.

Nếu đi kiện ngân hàng, chủ tài khoản luôn yếu thế bởi ngân hàng ỷ thế độc quyền không đồng ý cung cấp thời gian và địa điểm máy ATM bị rút trộm. Chỉ khi chủ tài khoản chứng minh được thẻ ATM mình giữ với thẻ được sử dụng để rút trộm tiền không phải là một thẻ mới có cơ hội thắng kiện.

Thủ đoạn rút trộm tiền

Để rút trộm tiền, bọn tội phạm sử dụng thẻ sao chép thông tin từ thẻ từ ATM. Kỹ thuật sao chép được rao bán công khai trên Internet. Phóng viên Tân Hoa xã thông qua mạng QQ (tương tự mạng Yahoo) đã liên hệ với một người có biệt danh Tiền đồ Hoang Hải.

Công an tịch thu các thiết bị sao chép thẻ atm. ảnh: tân hoa xã

Người này cho biết chỉ cần thẻ ATM là thẻ từ thì đều có thể sao chép. Để trộm tiền phải mua trọn bộ thiết bị gồm thiết bị đọc thẻ sao chép, phần mềm chuyên dụng, thiết bị thu thập thông tin siêu mỏng, máy ghi hình kiểu nút áo có dung lượng siêu hạn và thẻ trắng. Người mua trọn bộ được giảm giá còn 30.000-40.000 nhân dân tệ (88,8-114,4 triệu đồng VN) và được hướng dẫn cách sử dụng và kỹ thuật sao chép qua webcam.

Thông qua webcam, Tiền đồ Hoang Hải giới thiệu chức năng từng thiết bị. Ví dụ: Thiết bị thu thập thông tin siêu mỏng có thể nhét vào khe nhét thẻ của máy ATM, có tác dụng ăn cắp thông tin và mật mã. Thiết bị đọc thẻ sao chép có tác dụng sao chép thẻ từ ATM.

Tiền đồ Hoang Hải cho biết thẻ ATM của các ngân hàng lớn ở Trung Quốc đều sử dụng kỹ thuật an toàn của một công ty Pháp nhưng kỹ thuật này đã bị phá giải và các tham số kỹ thuật đều được công bố trên Internet. Nhóm của y dựa vào các tham số này để thiết kế bộ thiết bị sao chép.

Tự bảo vệ mình

Nạn rút trộm tiền cho thấy kỹ thuật an toàn của các ngân hàng Trung Quốc còn rất lạc hậu bởi từ năm 2003, các ngân hàng trên thế giới đều đã bắt đầu sử dụng thẻ thông minh. Lúc đó, nhằm đối phó với nạn sao chép thẻ từ, ba tổ chức thẻ ngân hàng quốc tế Europay, Visa và Mastercard đã thiết kế thẻ IC tiêu chuẩn EMV (viết tắt của Europay, Visa và Mastercard).

Do vậy, để tự tránh mất tiền, chủ tài khoản nên đăng ký dịch vụ tin nhắn thông báo biến động trong tài khoản. Nếu bị rút trộm tiền, hệ thống báo tin nhắn của ngân hàng sẽ báo cho chủ thẻ biến động số dư tài khoản ngay khi hành vi rút trộm tiền đang được thực hiện hoặc ngay sau khi thực hiện.

Nhận được tin nhắn, trong thời gian ngắn nhất, chủ thẻ phải đến máy ATM gần nhất để rút tiền nhằm chứng minh thẻ ATM của mình không thể rút tiền hoặc thanh toán tiêu dùng tại hai nơi trong thời gian ngắn rồi báo với công an và ngân hàng.

Với chứng cứ trên, công an không thể từ chối điều tra, chủ thẻ cũng có lợi khi kiện ngân hàng. Dù ngân hàng có lập luận chủ thẻ và bọn tội phạm có thể câu kết với nhau để rút tiền, nếu không có bằng chứng xác thực của cơ quan điều tra, tòa cũng sẽ không tin.

Trong năm 2007-2008, tại Trung Quốc tổng cộng có sáu vụ chủ tài khoản bị rút trộm tiền đã kiện ngân hàng ra tòa. Số tiền bị mất từ trên 100.000 nhân dân tệ (286 triệu đồng VN) trở lên, thậm chí tới hàng triệu nhân dân tệ (hàng tỉ đồng VN). Cuối cùng ngân hàng thắng 5/6 vụ. Trong vụ còn lại, ngân hàng chỉ thua một nửa, tức thua tại tòa sơ thẩm nhưng tòa phúc thẩm tuyên ngân hàng bồi thường 50% thiệt hại cho chủ tài khoản.

