Biển Đông chờ đợi gì ở EU?

- Hãng tin GMA News (Philippines) đưa tin ngày 10-6, Bộ trưởng Ngoại giao sắp nhậm chức của Philippines Perfecto Yasay tuyên bố trên truyền hình Philippines sẽ không đàm phán song phương với TQ cho đến khi Tòa Trọng tài thường trực đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện “đường chín đoạn”. Ông nói đầu tiên chính phủ Philippines sẽ nghiên cứu phán quyết trọng tài, sau đó mới đưa ra các quyết định tiếp theo về đàm phán song phương. - Đài truyền hình New Zealand đưa tin ngày 11-6, Bộ trưởng Quốc phòng Gerry Brownlee đã phát biểu trên truyền hình giải thích quan điểm của New Zealand về tranh chấp ở biển Đông. Ông nói: “Chúng tôi mong muốn tự do hàng hải, chúng tôi mong muốn tự do hàng không, chúng tôi mong muốn các tuyến đường giao thương rộng mở và chúng tôi mong đợi phải tôn trọng luật pháp quốc tế”. Ông khẳng định TQ trước sau rồi phải chấp nhận phán quyết trọng tài. TNL