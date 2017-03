Biển Đông là cái bẫy của Trung Quốc

Biển Đông quan trọng với Ấn Độ Báo Press of India (Ấn Độ) đưa tin ngày 6-7, trò chuyện với đoàn phóng viên Ấn Độ tại Hà Nội, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae bày tỏ lo ngại về căng thẳng gần đây ở biển Đông. Ông nói 50%hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ đi qua biển Đông và an ninh, an toàn cho tàu bè quốc tế ở biển Đông cần phải được bảo đảm. Ông nói Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ được chính phủ Việt Nam mời thăm dò dầu khí ở biển Đông từ năm 1988 và thăm dò chỉ thuần túy về thương mại. Ông nhấn mạnh biển Đông có tầm quan trọng đối với an ninh năng lượng của Ấn Độ và tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ chỉ bền vững khi nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Để duy trì nguyên trạng ở biển Đông đến khi tranh chấp được giải quyết, Đại sứ Ranjit Rae kêu gọi tranh chấp phải được giải quyết hòa bình theo luật pháp quốc tế, tôn trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. LÊ LINH Báo Philippine Star ngày 6-7 cho biết vẫn còn ba tàu chính phủ và 22 tàu cá Trung Quốc trong bãi cạn Scarborough. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết ngày 31-7, Bộ Quốc phòng sẽ ký các hợp đồng thực hiện 138 dự án hiện đại hóa quân đội trong năm năm tới và các máy bay Philippines mua của nước ngoài sẽ được giao trong vòng hai năm tới.