Biểu tình ở Trung Đông: Lựu đạn nổ tại Yemen

Ngày 18-2, Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi công dân Pháp nên cảnh giác khi đến các thành phố có xảy ra biểu tình ở Bahrain, Yemen và Libya; đặc biệt nếu không có việc khẩn cấp thì hoãn các chuyến đi đến Bahrain.

Tại Bahrain, sáng 18-2, hàng chục ngàn người chống chính phủ đã tập trung tại thị trấn Sitra tham dự lễ tang bốn người thiệt mạng khi cảnh sát và quân đội trấn áp biểu tình hôm trước đó. Họ hô khẩu hiệu đòi chính phủ từ chức. Cảnh sát không có mặt tại đám tang song trực thăng cảnh sát vẫn quần đảo để theo dõi.

An ninh tại thủ đô Manama tiếp tục được thắt chặt. Xe tăng được điều động án ngữ các điểm chiến lược. Binh lính rào dây thép gai quanh vòng xoay Pearl. Bộ Nội vụ cho biết sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để trấn áp.

Ngày 17-2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi chính phủ Bahrain chấm dứt tình trạng lực lượng an ninh sử dụng vũ lực quá mức với người biểu tình, đồng thời tiến hành những thay đổi có ý nghĩa đối với dân chúng.

Biếm họa của BRIAN ADCOCK (Scotland) về tình hình Ai Cập. Chữ trong ảnh: One of the great wonders of the world… = Một trong những kỳ quan thế giới…

Tính tới ngày 18-2, đã có sáu người biểu tình thiệt mạng và hơn 230 người bị thương do đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Tại Yemen, tình hình tại thủ đô Sanaa và TP Aden có vẻ lắng dịu nhưng biểu tình rầm rộ diễn ra sáng 18-2 tại TP Taiz. 10.000 người xuống đường kêu gọi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Lựu đạn nổ. Hai người chết, 27 người bị thương.

Hàng ngàn người cắm trại tại quảng trường Hurriya trong nhiều ngày qua đã thành lập lực lượng giữ nhiệm vụ ngăn chặn những người ủng hộ tổng thống tràn vào quảng trường.

Ngày 17-2, Cao ủy Ngoại giao Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã kêu gọi chính phủ Yemen kiềm chế và nên đối thoại toàn diện về cải cách chính trị, kinh tế và xã hội.

Trong ngày 18-2, tại Jordan, đụng độ xảy ra giữa 2.000 người thuộc phe chống chính phủ và 200 người thuộc phe ủng hộ chính phủ ở thủ đô Amman. Hai bên đã ném đá, đánh nhau bằng dùi cui và gậy gộc. Tám người bị thương. Cảnh sát chỉ đứng nhìn chứ không can thiệp.

Cùng ngày tại Ai Cập, khoảng 1 triệu người đã tuần hành ở thủ đô Cairo và TP Alexandria để kỷ niệm tròn một tuần sau khi ông Hosni Mubarak từ chức tổng thống và biểu dương sức mạnh của nhân dân.

Hôm trước đó, ông Mokhtaar Mullah, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng, cho biết sẽ không có sĩ quan quân đội nào ứng cử tổng thống. Ba bộ trưởng của Bộ Nội vụ, Bộ Nhà ở và Bộ Du lịch dưới thời Tổng thống Mubarak đã bị bắt giam 15 ngày để điều tra về cáo buộc tham nhũng. Tình hình Ai Cập vẫn bất ổn. Xe tăng ứng trực trên đường phố Cairo.

Ngày 18-2 tại Libya, hàng ngàn người chống chính phủ tiếp tục tuần hành ở TP Benghazi. Ở TP Al Bayda lân cận, những người biểu tình mang lều hạ trại trên đường phố. Tính đến ngày 18-2 đã có 24 người chết. Theo hãng tin Al-Arabiya (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), đa số người chết ở Al Bayda là do các tay súng bắn tỉa của quân đội. Báo Quryna (Libya) cho biết chỉ huy lực lượng an ninh ở Al Bayda đã bị thuyên chuyển vì để người biểu tình thiệt mạng.

KHÁNH UYÊN - ĐỨC LONG - THIÊN ÂN (Theo Reuters, AP, CNN, AFP, Hindustan Times)