Biểu tình phản đối cảnh sát bắn người ở Berkeley

Ngày 24-12 (giờ địa phương), nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra sau vụ cảnh sát bắn chết thanh niên da đen Antonio Martin tại trạm xăng ở Berkeley (bang Missouri). Đầu tiên là cuộc biểu tình quy tụ 100 người diễn ra trong hòa bình. Kế đến là cuộc biểu tình nằm giả chết tại trạm xăng (ảnh) và tuần hành trên quốc lộ. Nhà thờ hạt St Louis đã tổ chức thánh lễ tưởng nhớ nạn nhân.

Ông Theodore Hoskins, Thị trưởng Berkeley, đã xoa dịu dư luận rằng vụ ở Berkeley khác vụ cảnh sát bắn chết thanh niên da đen Michael Brown ở Ferguson cách đó 5 km. Ông nói: “Hầu hết người làm chính quyền ở Berkeley là người da màu. Đa số cảnh sát cũng là người da màu”. Ông khẳng định nạn nhân đã ăn cắp ở cửa hàng và chĩa súng vào cảnh sát.

Cảnh sát hạt St Louis đã công bố băng ghi hình cho thấy nạn nhân Antonio Martin là người đầu tiên rút súng ra. Cảnh sát trưởng John Belmar giải thích: “Khi ai đó chĩa súng vào cảnh sát thì chúng tôi đâu có nhiều thời gian để suy nghĩ”.

Tại New York, sau sự kiện hai cảnh sát ngồi trong xe tuần tra bị hung thủ là người gốc Phi bắn chết ở phố Brooklyn hồi cuối tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ bốn người.

Một trường hợp đáng lưu ý là thanh niên Devon Coley, 18 tuổi phát tán trên Facebook ảnh người cầm súng bắn vào xe cảnh sát, biểu tượng chĩa súng vào đầu cảnh sát và số điện thoại cảnh sát. Nghi can đã bị truy tố về tội đe dọa khủng bố. Theo báo New York Post, cuối cùng tòa tuyên trả tự do không đóng tiền bảo lãnh.

Ngày 24-12 (giờ địa phương), Thị trưởng New York Bill de Blasio đã phải lên tiếng chỉ trích những người đe dọa cảnh sát. Ông nói: “TP New York ủng hộ cảnh sát trong thời khắc đau thương này… TP sẽ không để cho những người phát tán thông tin gieo rắc hằn thù và bạo lực hăm dọa”.

Trong khi đó, hãng tin Reuters đã công bố kết quả khảo sát đối với 25 cảnh sát da màu đang làm việc hoặc đã về hưu ở New York. Kết quả: 24 người cho biết đã từng bị cảnh sát đối xử phân biệt khi họ mặc thường phục ngoài giờ làm việc. Họ đã bị cảnh sát chặn kiểm tra dưới nhiều hình thức như chặn xe không lý do, bắt gí đầu vào mui xe, bị ném vào thùng xe cảnh sát, bị lục soát khi đi mua hàng. 5/25 người cho biết từng bị cảnh sát gí súng vào người.

Trong 24 cảnh sát đã nêu, chỉ có 1/3 trình báo với cấp trên và chỉ một người được giải quyết yêu cầu trình báo mà không bị trách cứ.