Bình Nhưỡng có dấu hiệu sắp thử hạt nhân

Kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh do Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc khoa Nghiên cứu quốc tế, ĐH Johns Hopkins (Mỹ) cung cấp cho thấy trong nhiều tháng qua, đường sá ở bãi thử Punggye-ri đã được dọn sạch tuyết. Bình Nhưỡng cũng có thể đang đóng cửa đường hầm ở vách núi tại bãi thử để chuẩn bị kích nổ thiết bị hạt nhân vì đống vật liệu dùng để lấp đường hầm tại khu vực bãi thử vơi đi. Ngoài ra, một xe buýt xuất hiện ở khu vực bãi thử chứng tỏ công nhân được đưa đến đây làm việc.

Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên kết luận Bình Nhưỡng đang tiếp tục công tác chuẩn bị và có thể thử hạt nhân trong vài tuần nữa hoặc khi nhận được lệnh từ bộ máy lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ giấu tên xác nhận có một số xe tải hoạt đông xung quanh khu vực bãi thử Punggye-ri và vụ thử hạt nhân sẽ tiến hành dưới lòng đất nên Mỹ sẽ không thể biết nhiều thông tin trước khi vụ thử xảy ra. Báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã chuẩn bị xong xuôi về mặt kỹ thuật cho vụ thử và quyết định về vụ thử đã sẵn sàng trong vài ngày tới.

Ảnh vệ tinh chụp bãi thử Punggye-ri ngày 24-1 (trong vòng tròn). Ảnh: 38north.org

Báo Rodong Shinmun (CHDCND Triều Tiên) ngày 26-1 đăng bài viết cho biết việc thử hạt nhân lần thứ ba được thực hiện theo yêu cầu của nhân dân và chính Hội đồng Bảo an LHQ đã không cho CHDCND Triều Tiên cơ hội lựa chọn nào khác. Bài viết tố cáo mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên là chính sách thù địch của các thế lực xấu do Mỹ dẫn đầu.

THẠCH ANH