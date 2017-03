Bình Nhưỡng sẽ tấn công phủ đầu

Ngày 1-3: Mỹ-Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận Đại bàng non. Ngày 7-3 (giờ địa phương): Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 2094 trừng phạt CHDCND Triều Tiên. Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hai đơn vị tiền tuyến. CHDCND Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân phủ đầu. Ngày 8-3: CHDCND Triều Tiên tuyên bố cắt đường dây nóng khẩn cấp liên Triều. Ngày 9-3: CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tổng lực. Phó Nguyên soái CHDCND Triều Tiên Hyong Yong-chol thị sát lực lượng ở Bàn Môn Điếm. Ngày 10-3: Các binh chủng CHDCND Triều Tiên chờ lệnh tấn công. Toàn quân và toàn dân nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Quân đội CHDCND Triều Tiên tập kết ở năm tỉnh. Ngày 11-3: Mỹ-Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận Quyết tâm then chốt. CHDCND Triều Tiên tuyên bố chấm dứt thỏa thuận đình chiến năm 1953 với Hàn Quốc. Tên lửa được đưa vào chế độ sẵn sàng khai hỏa. Đường dây nóng giữa hai chính phủ bị cắt. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm đơn vị biên phòng. Đảo Baengnyeong (đảo Bạch Linh) của Hàn Quốc báo động. Ngày 12-3: CHDCND Triều Tiên sơ tán công dân vào đường hầm, ngụy trang xe buýt và xe tải. Ngày 14-3: Ông Kim Jong-un thị sát pháo binh bắn đạn thật gần biên giới biển. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won thị sát đảo tiền tuyến Yeonpyeong (đảo Diên Bình). TNL