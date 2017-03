Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối họp ở khách sạn Trung Quốc

Tháng 10-2014, tập đoàn khách sạn Hilton đã bán khách sạn Waldorf cho tập đoàn bảo hiểm AnBang ở Bắc Kinh, Trung Quốc với giá 1,95 tỷ USD. Động thái này khiến Washington phải lo ngại về vấn đề an ninh. Giới chức Mỹ cho biết việc khách sạn bị bán cho Trung Quốc có nguy cơ khiến mối quan hệ lâu dài giữa chính phủ và khách sạn bị ảnh hưởng.



Nhiều thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhân viên hỗ trợ du lịch New York đều tổ chức các phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp quốc ở hai tầng an ninh nhất của khách sạn Waldorf. Theo một tuyên bố hôm 17-6, phiên họp năm nay sẽ được tổ chức tại khách sạn The New York Palace.

Không có lý do chính thức nào được đưa ra đối với việc thay đổi địa điểm. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm quan chức cấp cao Mỹ cũng như các nhân viên du lịch trong tháng 9 tới.



Khách sạn Waldorf-Astoria, New York. (Ảnh: Sputnik) Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ phát hiện một loạt cuộc tấn công mạng vào Văn phòng Quản lý Nhân sự và Bộ Nội vụ, khiến cho dữ liệu cá nhân của hàng trăm nhân viên quốc gia bị đánh cắp. Giới chức Mỹ cho rằng tin tặc Trung Quốc đã đứng sau vụ việc này, mặc dù phía Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc. Mỹ cũng không đưa ra bằng chứng nào đối với những cáo buộc trên.

Dù thiếu bằng chứng, giới chức Mỹ vẫn tỏ ra quan ngại với những thiết bị theo dõi được lắp đặt ở khách sạn Waldorf. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thường xuyên nhắc nhở các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc thận trọng với những thiết bị theo dõi điện tử. Các công dân Mỹ khi đi du lịch đến Trung Quốc cũng nhận được khuyến cáo tương tự, đặc biệt là khi ở trong khách sạn.

Tuyên bố không nêu rõ liệu quyết định thay đổi khách sạn có ảnh hưởng đến nơi ở của đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thuê một căn hộ cho Đại sứ Mỹ ở tầng 42 của khách sạn Waldorf khoảng 50 năm qua. Hợp đồng thuê dự kiến sẽ hết hạn trong năm nay.