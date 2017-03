Bộ Quốc phòng Nhật Bản bị tin tặc tấn công

Theo nguồn tin trong Bộ, vụ việc cho phép tin tặc thâm nhập hệ thống máy tính của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất. Chính phủ Nhật Bản nghi ngờ đây là một vụ tấn công có hệ thống và nhiều thông tin đã bị rò rỉ nhưng dù vụ việc đã được phát hiện từ tháng 9, hiện vẫn chưa rõ tổng thiệt hại lên đến mức nào.

Nhận thấy vụ tấn công qua lỗ hổng an ninh có trình độ rất cao, Bộ Quốc phòng lập tức nâng mức độ cảnh báo an ninh mạng. Masakazu Saito, quan chức cấp cao phụ trách an ninh mạng của Bộ, đã từ chối bình luận. “Tình thế này hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi phải nhanh chóng có giải pháp ngăn nó tái diễn” - một quan chức cấp cao SDF nói.



Bộ Quốc phòng Nhật Bản có thể đã bị tin tặc tấn công, nhiều nguy cơ rò rỉ thông tin mật. Ảnh: Bloomberg

Cũng theo nguồn tin, mục tiêu của tin tặc là hạ tầng thông tin quốc phòng, mạng thông tin dung lượng lớn tốc độ cao kết nối các doanh trại và căn cứ SDF. Có vẻ tin tặc đã xâm nhập trái phép vào máy tính của Học viện Quốc phòng Quốc gia và CĐ Quân y Nhật Bản, dùng chúng làm cổng kết nối vào hệ thống máy tính GSDF.



Một chuyên gia máy tính cho rằng vụ tấn công phải đặc biệt tinh vi mới qua được mức độ bảo mật nghiêm cẩn của hệ thống. Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng và SDF đã tạm thời cấm nhân viên truy cập Internet.

Vụ việc gây chấn động Bộ Quốc phòng vì trước đó cơ quan này đã có nhiều giải pháp tăng cường an ninh mạng như việc thành lập nhóm phòng thủ mạng hồi tháng 3-2014 để giám sát liên tục mạng thông tin giữa Bộ và SDF. Ngoài ra, Bộ còn trang bị một thiết bị phân tích cao cấp dùng cho phòng thủ mạng.