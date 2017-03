‘Bộ trưởng chiến tranh’ IS chết lâm sàng

Trang tin Sina đưa tin, ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cho biết: “Shishani không còn khả năng tự thở mà phải sử dụng máy móc hỗ trợ. Người này đã chết lâm sàng vài ngày”.

Theo người này, Abu Omar al-Shishani, còn được biết đến với tên gọi Omar the Chechen với bộ râu đỏ đặc trưng, đang nằm viện tại tỉnh Raqqa, pháo đài của IS ở Syria.



"Bộ trưởng chiến tranh" của IS Abu Omar al-Shishani (râu đỏ). Ảnh: AFP

Hôm 9-3, một quan chức Mỹ cho biết Shishani “có khả năng đã chết” trong một loạt các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu trong ngày 4-3 ở đông bắc Syria.



Ông Abdel Rahman cho rằng vào thời điểm đó, “Bộ trưởng chiến tranh” IS bị thương nặng nhưng không chết khi đoàn xe của hắn bị tấn công. Shishani là một trong những thủ lĩnh IS bị Mỹ truy lùng gắt gao nhất với 5 triệu USD tiền thưởng cho bất kỳ ai lấy được đầu tên này.

Abu Umar al-Shishani là người Chechnya, tên thật là Tarkhan Batirashvili. Vào đầu tháng 5-2013, khi IS nổi lên ở Syria, người này được cử làm chỉ huy quân sự của nhóm khủng bố này ở miền Bắc Syria. Richard Barrett thuộc hãng an ninh tình báo Soufan Group có trụ sở tại Mỹ đã mô tả người này là “chỉ huy quân sự cấp cao nhất” của IS và thường phụ trách những trận đánh trọng điểm.

Tuy nhiên, Shishani không phải là một thành viên thuộc bộ phận lãnh đạo chính trị của IS.

Sina cho hay việc thiếu sự hiện diện của liên quân Mỹ dưới mặt đất gây ra khó khăn cho việc đánh giá thành công của các hoạt động nhắm vào các tay súng IS ở Syria. Do đó, cái chết của Shishani cũng đã nhiều lần bị báo cáo sai.